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Общество

Сложнее, чем казалось. Орел попытался украсть добычу у лисы

Фотограф дикой природы Кевин Эби стал свидетелем безумного зрелища: белоголовый орел и рыжая лиса боролись за кролика в воздухе. Об этом он написал в своем блоге.

Во время фотоохоты в Национальном историческом парке на острове Сан-Хуан в штате Вашингтон Эби заметил молодую рыжую лису, несущую только что пойманного на лугу кролика. Фотограф сфокусировался на хищнице, но тут внезапно налетел белоголовый орел и схватил кролика. Но лиса крепко держалась за добычу и поднялась с ней в воздух на высоту более 6 метров.

Хищники боролись около 8 секунд, прежде чем лиса упала на землю.
 
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