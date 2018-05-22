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Общество

Иски к информационным агентствам имели эффект «затыкания рта»

Иски к информационным агентствам Кыргызстана имели эффект «затыкания рта». Об этом сообщает Управление верховного комиссара ООН по итогам визита помощника Генерального секретаря ООН по правам человека Эндрю Гилмора в Бишкек.

Эндрю Гилмор приветствовал отказ от некоторых дел о «клевете», за которым, как он надеется, последует ослабление ограничений.

Эндрю Гилмор также затронул вопрос ущемления прав национальных меньшинств. «Справедливое и равное отношение к этническим меньшинствам является предпосылкой справедливого общества, помогает предотвратить насильственный экстремизм», — считает он.

«Это урок, извлеченный из опыта ООН во многих странах, столкнувшихся с насильственным экстремизмом. Нарушения прав человека, совершенные правительствами, в том числе дискриминация среди целевых групп, приводят к сильному чувству отчуждения, а зачастую к насилию и терроризму», — отметил Эндрю Гилмор.
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