57 тысяч сомов требует в суде с журналиста юрист Министерства культуры

Юрист Министерства культуры, информации и туризма Кыял Кенжематова требует с главного редактора газеты «Новые лица» Лейлы Саралаевой 57 тысяч сомов. Об этом журналист сообщила 24.kg.

По ее словам, Министерство культуры попросило бесплатно предоставить номера газеты, а когда редакция обратилась к юристу за разъяснением, то чиновники не пояснили позицию ведомства, отметив, что Лейла Саралаева, как главный редактор издания, обязана предоставить экземпляры.

«Я подчеркнула, что мое СМИ не государственное. Почему мы должны что-то бесплатно давать, с какой целью, ведь государство нам не помогает? Юрист сказала, что государство и не должно нам помогать, а мы должны сказать спасибо, что нам не мешают. Я опубликовала пост в Facebook и попросила разъяснений у Министерства культуры. Бывшая заместитель главы ведомства Айнура Темирбекова под моим постом дала подробный комментарий, мне стало все понятно, и я пост удалила. А потом выяснилось, что Кыял Кенжематова подала на меня в суд, обвинив в том, что я нарушила ее права, придав огласке наш с ней телефонный разговор», — сказала Лейла Саралаева и добавила, что если бы Кыял Кенжематова действительно хотела бы справедливости, то могла бы обратиться в Комиссию по рассмотрению жалоб на СМИ, а не сразу в суд да еще и с материальной претензией.

Юрист Минкульта потребовала выплатить компенсацию, заявив, что после моего поста над ней нависло черное облако Чингисхана, она кормящая мать и у нее пропало молоко. Я пыталась с ней помириться. Но не получилось. Лейла Саралаева

Сама Кыял Кенжематова от комментариев отказалась. Но в Минкультуры пояснили: судится не ведомство, а юрист.