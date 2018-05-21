«Ночь музеев» в Оше: творческая бессонница

Два ошских музея — Национальный историко-археологический комплекс «Сулайман-Тоо» и областной музей изобразительного искусства имени Т.Садыкова — присоединились к масштабной социокультурной акции «Ночь в музее», прошедшей в Кыргызстане 18-20 мая. О том, как сделать современное искусство ближе к народу и сложно ли оставаться художником, рассказали местные и иностранные мастера кисти.

Как приходит вдохновение

Сейчас 60-летняя уроженка Нарына Датка Белекова счастливая мать двух взрослых сыновей и бабушка трех внуков. Ее дети не пошли по ее стопам и не связали жизнь с искусством. Видимо, они видели, насколько непросто одной растить детей и оставаться верной избранной профессии. Она — член Союза художников Кыргызстана.

«Я родилась в Нарыне, после учебы вышла замуж за ошского парня и здесь осталась. С мужем мы расстались, одна поднимала сыновей. Порой ощущала себя одинокой в городе, ведь здесь у меня не было ни одного родственника. Всю жизнь в творчестве, писала маслом, потом занялась декоративно-прикладным искусством, что очень востребовано в последние годы. Легко ли быть художницей? Непросто, но я не жалуюсь. Иногда возникает мысль, что о нас вспоминают раз в год — на таких мероприятиях, как «Ночь в музее», но это не обидно, я сама выбрала свой путь», — говорит она.

Датка пишет стихотворения, хотела бы издать сборник, ведь у нее накопилось более 700 произведений. А еще в планах создание своего музея...

Когда начинаю очередную работу, чувствую, что муза ждет и тихо подкрадывается ко мне, так приходит вдохновение. И в этом воодушевленном настроении я тружусь безостановочно.

«Каждый раз получаю такое удовольствие, что потом некоторые работы не хочется продавать, настолько они становятся мне близкими и дорогими. Вот на изготовление панно из войлока под названием «Ош» я потратила 10 дней. Другая вещь, дорогая моему сердцу, — панно «Уркун» — посвящена моей бабушке, ей единственной из семьи удалось выжить в событиях вековой давности», — рассказывает художница.

В каждой работе Датка выражает свои мысли и настроение с помощью самых разных материалов и методов, она использует не только краски и холст, но и разные виды вышивки, валяние войлока, ткачество.

«Живая» глина

Местным художникам не надо долго искать символы, все вертится вокруг священной горы. Во время акции «Ночь в музее» художники на скорость рисовали акварельными красками узнаваемые силуэты горы Сулейман. Она представлена во всей сувенирной продукции.

Художник с 24-летним стажем Шарабидин Мирзаев родился в Узбекистане, жил в Оше, потом открыл мастерскую в селе Араван. В его руках глина словно оживает, принимает причудливые формы в виде традиционных фигурок старика на ослике, сувенирной тарелки с изображением Сулейман-Тоо, набора из кувшина и шести пиалок.

По его словам, чаще всего покупают небольшие сувениры, особенно магнитики.

Такие творческие мероприятия нужны и людям, и местным художникам, мастерам, для которых это отличная поддержка.

«Сейчас быть художником становится прибыльнее, растет интерес к произведениям искусства», — говорит Шарабидин Мирзаев.

Точка зрения польского художника

А вот 40-летний Якуб Щепаньский — лицо для Оша новое. Он родился в Польше, с детства рисовал футуристические машины, потом увлекся изображением пейзажей. Получив профессию дизайнера интерьеров в Краковской академии художеств, стал комбинировать разные направления и техники, отдавая предпочтение экспрессионизму и абстракции. Восемь лет преподавал дизайнерское искусство, увлекается фотографией, снимки помогают ему сохранить в памяти интересные моменты, которые затем преобразуются в картинах. Его работы хранятся в коллекциях в Польше, Германии, Франции, Норвегии и теперь в Кыргызстане. В числе его любимых художников наряду с Винсентом Ван Гогом, Эдвардом Мунком и Полем Гогеном появилось новое имя — Семен Чуйков, чьи работы он увидел в местных музеях.

Фото ИА «24.kg». Художник Якуб Щепаньский с женой Екатериной

Приехав в Кыргызстан, он познакомился с Екатериной из Таласа, и вот уже два года они женаты. Много путешествуют. Польский художник очарован местной природой, стремится отразить ее в своем творчестве. Его жена Екатерина по образованию парикмахер, но теперь стала выполнять функции администратора, а по совместительству является музой художника.

Якуб заметил, что, приехав сюда, он стал писать портреты. Это новый этап творчества, обретение некой житейской мудрости. По его словам, в отличие от Европы, здесь очень открытые, доброжелательные люди. Проявляя интерес к нему, они помогли ему раскрыться как человеку, а значит, и как художнику.

Творческие люди умеют создавать произведения, но не всегда умеют успешно их продавать, и этому нужно учиться Екатерина Щепаньская

Одним из методов продвижения являются социальные сети. Также важно проявлять активность в таких акциях, как «Ночь в музее». Якуб Щепаньский провел в Оше мастер-класс под названием «Точка зрения». Он показал, что зрение — это ценный дар, его можно использовать для самопознания и творческой реализации, которая приносит радость и удовлетворение. Из приятных новостей: в Оше продана одна из его картин, другие представлены в местных галереях.

Ближе к народу

Помимо встреч с художниками и продажи предметов искусства и сувениров в эту ночь, в Оше прошел концерт с участием местных артистов, демонстрация документального фильма «Саякбай Каралаев», проведены экскурсии по музеям, мастер-классы, в том числе и по приготовлению плова из узгенского риса.

Заместитель директора НИАМК «Сулайман-Тоо» Хайрулло Ибайдуллаев сообщил, что в этом году в подобной культурной акции приняло участие примерно около двух тысяч людей, это почти в четыре раза больше, чем в прошлом.

По его словам, «Ночь в музее» — это не только фотографирование на фоне предметов искусства и ни слова о самом искусстве, что мы видим в социальных сетях.