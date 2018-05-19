Математики из МЧС. Чиновники уточняют сумму для покупки вертолетов

В МЧС опровергают данные, озвученные статс-секретарем ведомства, о покупке двух вертолетов на $20 миллионов.

Уточняется, что на два геликоптера планируется потратить $10 миллионов.

Напомним, что о намерении приобрести воздушные суда для Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызстана сообщил на совместной коллегии МЧС КР и Казахстана статс-секретарь ведомства Азамат Мамбетов.

Он озвучил, что стоимость одного вертолета составляет до $10 миллионов. Однако позднее чиновники стали опровергать эту цифру.

«Закупка будет осуществляться через тендер, если вопрос с финансированием решится. На сегодня не решен вопрос финансирования и не определен его источник», — отмечают в пресс-службе МЧС.