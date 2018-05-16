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Общество

Чемпионат мира по футболу. Срок регистрации иностранцев продлили

Продлен срок регистрации иностранных граждан или лиц без гражданства в период чемпионата мира в 11 городах России. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Кыргызстана.

Иностранцы должны зарегистрироваться по месту пребывания в течение трех дней, а не 24 часов, как было установлено ранее. При этом, если иностранный гражданин или лицо без гражданства прибыли в гостиницу, санаторий, детский оздоровительный лагерь, медицинскую организацию, оказывающую медицинскую помощь в стационарных условиях, или организацию социального обслуживания, предоставляющую социальные услуги в стационарной форме, уведомление направляется принимающей стороной в компетентные органы России в течение одного дня, следующего за днем прибытия.

Регистрация будет производиться в территориальных отделениях МВД России, а также во многофункциональных миграционных центрах.

В России в городах — участниках ЧМ усилят меры безопасности. Выезжающим в РФ рекомендуется с 25 мая по 25 июля строго соблюдать правила пребывания в Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Москве, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге, Саранске и Сочи. В этих же городах будет ограничен въезд пассажирских и туристических автобусов.
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