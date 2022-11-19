Чемпионат мира по футболу. Власти Катара запретили продавать пиво на стадионах

Власти Катара запретили продавать пиво на стадионах во время чемпионата мира по футболу. Об этом проинформировала ФИФА.

В федерации уточнили, что после переговоров с властями Катара было принято решение оставить точки продажи пива только в фан-зонах и на других лицензированных площадках. Это решение не затронет продажу безалкогольного пива.

Отметим, у ФИФА заключен спонсорский контракт с брендом Budweiser (принадлежит крупнейшему производителю пива, холдингу AB InBev) на $75 миллионов.

С чем связан запрет на продажу пива на стадионах ЧМ, в сообщении ФИФА не уточняется. По данным газеты Times, запрет на продажу пива ввели под давлением властей Катара.

Чемпионат мира по футболу стартует 20 ноября.