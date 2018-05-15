Ремонт дорог в Бишкеке. Албек Ибраимов отчитался горожанам о ходе работ

Мэр Бишкека Албек Ибраимов отправился на встречу с горожанами. Сегодня вопросы задают ему жители Октябрьского района.

Много вопросов у бишкекчан о ремонте дорог. Жители просили сделать хотя бы ямочный ремонт дорог внутри микрорайонов.

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Градоначальник рассказал пришедшим на встречу людям о том, что, по данным начальника МП «Бишкекасфальтсервис», на сегодняшний день ямочный ремонт дорог завершен на 80 процентов. Следующий этап работ — нанесение разметки.

«У предприятия сегодня много работы. Это и ямочный ремонт, и строительство новых дорог по китайскому кредиту. Мы идем по графику. Где-то укладываемся, где-то запаздываем. Но мы как приступили к строительству дорог, так из 40 дней 15 были дожди. В такие дни невозможно работать. Кроме того, на улице Московской и бульваре Эркиндик укладываем в два слоя новый вид асфальта — щебеночно-мастичную смесь. Это новый вид. Пока завод запустили, там три дня были поломки. И мы на эти три дня опаздали, потому что только на эти улицы надо было уложить 2 тысячи тонн асфальта», — объяснил мэр.