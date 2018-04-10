«Бессмертный полк». Маршрут акции в Бишкеке останется неизменным

В мэрии Бишкека прошло рабочее совещание членов общественного штаба международной акции «Бессмертный полк» с представителями Бишкекского городского кенеша.
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Почетными участниками шествия станут ветераны Великой Отечественной войны. Специально для них Госкомитет по делам обороны предоставит военные автомобили.
Напомним, в Кыргызстане колонна «Бессмертного полка» впервые прошла в 2014 году в Оше, в 2015-м к маршу присоединился Бишкек. В 2017 году в акции участвовали 30-35 тысяч человек.