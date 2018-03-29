В Бишкеке начали подготовку к маршу «Бессмертного полка»

В Бишкеке начали подготовку к проведению марша «Бессмертного полка». Об этом ИА «24.kg» сообщила координатор акции Зульфира Хайбуллина.

По ее словам, оргкомитет отправил письма с просьбой о содействии акции в столичную мэрию, городской кенеш, администрацию президента.

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«Все новости о подготовке и проведении акции можно найти на официальной странице движения в социальной сети Facebook. Там же указаны адреса, где можно заказать штендер с фотографиями фронтовиков и тружеников тыла», — отметила она.

Напомним, в Кыргызстане колонна «Бессмертного полка» впервые прошла в 2014 году в Оше, в 2015-м к маршу присоединился Бишкек. В 2017 году в акции участвовали 30-35 тысяч человек.