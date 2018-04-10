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Общество

Неделя здравоохранения стартует в Кыргызстане

10 апреля состоится открытие 13-го конгрессно-выставочного форума «Неделя здравоохранения в Кыргызской Республике».

Международный конгрессно-выставочный форум «Неделя здравоохранения в Кыргызской Республике» объединяет на единой площадке пять международных специализированных выставок:

  • 13-ю международную специализированную выставку «Медицина» — MedExpo 2018;
  • 6-ю специализированную выставку «Здоровый образ жизни» — Healthy Lifestyle 2018;
  • 4-ю специализированную фармацевтическую выставку «Аптека» — Pharmacy Bishkek 2018;
  • 4-ю международную выставку «Санатории. Курорты. Медицинские центры» — BIMTE 2018;
  • 3-ю специализированную выставку «Стоматология» — DentalExpo 2018.

В церемонии открытия примут участие представители правительства Кыргызской Республики, руководители профильных министерств и ведомств, представители дипломатических миссий стран — участниц выставки, профильных ассоциаций, а также медицинские специалисты из всех регионов Кыргызстана.

В этом году на единой выставочной экспозиции будет представлено более 80 компаний из 12 стран: Беларуси, Германии, Грузии, Италии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Литвы, Польши, России, Турции и Украины. Дополняет географию экспонентов участие кыргызстанских компаний, являющихся официальными представителями 130 крупнейших заводов-производителей. 

В 2018 году география экспонентов выросла на 24 процента, а по количеству посетителей ожидается рост на 19-24 процента.

Деловая программа Международного конгрессно-выставочного форума включает в себя семинары, мастер-классы, презентации новых технологий и оборудования.

Неделя здравоохранения в Кыргызской Республике — это отличная площадка, на которой участники смогут представить свою продукцию, познакомиться с потенциальными партнерами, презентовать свои товары и услуги и подписать выгодные контракты.

В рамках форума пройдет обширная программа научно-практических конференций, симпозиумов, семинаров. Среди спикеров врач-ортодонт, гнатолог из клиники «Центр функциональной ортодонтии и протезирования» города Санкт-Петербурга Станислав Блум, директор и главный врач центра имплантологии и эстетической стоматологии Da Vinci города Ставрополя Карэн Чавушьян, пластический хирург, член Общества эстетической медицины и Российского общества эстетических хирургов, главный врач «Ренессанс-косметологии» города Самары Елена Разумовская.

Уникальность выставок состоит в том, что они предоставляют возможность объединить профессионалов сферы здравоохранения, представителей государственных структур, деловых кругов и общественности для обсуждения социально значимых проблем качественного и эффективного функционирования системы здравоохранения страны, для обмена опытом, ознакомления с новейшими отечественными и зарубежными разработками.

Организатором мероприятия выступает выставочная компания ОсОО «BiEXPO».

Официальная церемония открытия состоится 10 апреля в 11.00 в КГАФКиС. За дополнительной информацией обращаться по телефону +996770976666.

ИА «24.kg» является информационным партнером мероприятия.
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