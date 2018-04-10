Читатели ИА «24.kg» поддерживают полный запрет курения в общественных местах

Депутаты парламента разработали проект новой редакции Закона КР «О защите здоровья граждан от воздействия табака».

Документ предусматривает создание стопроцентной зоны без табачного дыма, то есть полный запрет курения внутри всех зданий (кроме жилых домов), на детских площадках, в местах отдыха, собраний, акций, на пляжах и так далее.

ИА «24.kg» поинтересовалось у читателей, поддерживают ли они данную инициативу. 66 процентов проголосовавших (357 человек) полностью согласны с идеей, защищая права некурящих и детей. Еще 26 процентов выступили против. 3 процента проголосовавших надеются, что поправки помогут им наконец избавиться от вредной привычки.

И лишь одному проценту это безразлично.