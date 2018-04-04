Поставщика линейного ускорителя для Центра онкологии определят в середине апреля

В середине апреля планируется вскрытие тендерных документов на приобретение высокотехнического оборудования для Национального центра онкологии. О подготовительной работе в интервью ИА «24.kg» рассказала председатель Фонда поддержки онкологической службы Нургуль Аднаева.

— На какой стадии вопрос приобретения высокотехнического оборудования для Национального онкологического центра?

— Глава правительства во время визита в Национальный центр онкологии отмечал необходимость создания конкурсной комиссии. Она должна подготовить техническую документацию на приобретение современного оборудования. То есть на фонд возложена большая ответственность. Сейчас идет конкурс.

Фонд создали полгода назад. За это время мы определили, какое оборудование нужно, подготовили техническую спецификацию. Это потребовало много времени, так как, например, впервые в истории страны планируется закупка линейного ускорителя.

— На что в первую очередь будете обращать внимание при отборе оборудования?

Первое — это качество. Оборудование должно быть современным, последней модели. Не будем же мы покупать самое дешевое, чтобы оно сломалось на следующий день. Нургуль Аднаева

Сапар Исаков во время посещения онкоцентра сказал, что оборудование должно приобретаться напрямую у фирмы-производителя, а не у компании-посредника. В мире всего два изготовителя линейных ускорителей, и мы должны создать им условия для честной борьбы. Хотелось бы поблагодарить правительство и лично премьер-министра за содействие в развитии онкологической помощи населению.

Повторюсь, идет открытый конкурс через портал Департамента госзакупок, к которому все имеют доступ, могут посмотреть, где и какие были изменения, какое оборудование и по какой цене приобретается.

Все говорят: коррупционные риски. Нет их. Все работает прозрачно, все идет через портал госзакупок. Нургуль Аднаева

— Жогорку Кенешем поднимается вопрос по поводу средств фонда...

— Этот вопрос прорабатывает правительство. Компания «Кумтор» в рамках соглашения выделила $10 миллионов. Первый транш в $7 миллионов на приобретение оборудования поступил и лежит на счете Фонда. До завершения тендера никаких приобретений не было. Никто из работников фонда не получает заработной платы. Все работают на общественных началах. У нас одна цель — помочь людям, помочь пациентам.

— Некоторые интересуются, как может фонд распоряжаться государственными деньгами. Не проще «Центерре» перечислять средства напрямую Министерству здравоохранения?

— Это уникальный случай. Фонд создали постановлением правительства, учредителем является Министерство здравоохранения, государственный орган. Фонд — некоммерческая организация, то есть не имеет права на прибыль. Такую систему предложили для обеспечения прозрачности и открытости.

У фонда есть утвержденный приказом Минздрава наблюдательный совет, куда входят и представители Жогорку Кенеша, в частности депутат Айсулуу Мамашева, и неправительственных организаций, и других государственных органов. Председателем является Абдыразакова Гульмира. Она не понаслышке знает весь процесс, все сложности сферы онкологии. Вся деятельность фонда настолько прозрачна, насколько это возможно.

Согласно уставу и положениям, наша деятельность подлежит ежегодным аудиторским проверкам со стороны государственных органов. Нургуль Аднаева

Итоги аудита опубликуют в СМИ. Каждое наше решение или действие осуществляются только после одобрения наблюдательного совета.

— На ваш взгляд, насколько верны действия кабинета министров по созданию фонда и выделению $10 миллионов в рамках подписанного соглашения с Кумтором?

— Как работник системы здравоохранения и руководитель фонда могу сказать: это своевременное, важное и ответственное решение. Создание такого фонда очень актуально для нашей страны, потому что ежегодно растет число онкологических заболеваний.

Если посмотреть структуру смертности по заболеваниям, то на первом месте сердечно-сосудистые заболевания, на втором — онкологические. Не секрет, что материально-техническая база онкоцентра безнадежно устарела. Наши пациенты пока не имеют возможности обследоваться и лечиться с использованием инновационных технологий, что напрямую отражается на показателях заболеваемости в стране. Ведь современный профилактический осмотр помогает выявить рак на ранних стадиях и не допустить развития заболевания.

Даже хорошие врачи мало что могут, если нет высокотехнологичного оборудования. Как он должен лечить, проводить профилактику, выявлять заболевания? Поэтому решение приобрести оборудование важное и правильное. Нургуль Аднаева

За короткое время мы провели огромную работу. Отрадно, что государство обращает внимание на такую проблему здравоохранения. Все наши совместные усилия направлены на улучшение здоровья населения, на возрождение надежды на полное выздоровление. У всех у нас одна цель — помочь пациенту.

Всем известно, любое новое начинание всегда трудно, потому что много критики, препятствий для его развития.

Но обратите внимание, какое раньше было состояние у Центра онкологии и какое сейчас. Светлые и комфортные палаты, ровные заасфальтированные дорожки, ночное освещение. Остался самый важный этап — оснастить центр современным оборудованием и достроить новое здание онкогематологии.