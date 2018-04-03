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Общество

Контрабанда из Узбекистана. Граждане КР пытались завезти 59 мешков семян хлопка

В Джалал-Абадской области выявлен канал поставки контрабандных грузов из Узбекистана в Кыргызстан. Об этом сообщает Пограничная служба КР. 

По ее данным, в местности Кайырма Ноокенского района пограничный наряд задержал восьмерых граждан Кыргызстана, когда они получали контрабандные товары. 

В ГПС КР отмечают, что злоумышленники не идут на прямое нарушение государственной границы, а действуют более изощренно, перебрасывая товары через границу.

На этот раз в Кыргызстан пытались нелегально переправить 59 мешков семян хлопка. По предварительным подсчетам, общая стоимость незаконного груза составила свыше 100 тысяч сомов.
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