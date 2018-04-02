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Общество

Мэрилин Монро решили «воскресить» ученые. Для нового фильма

Мэрилин Монро решили «воскресить» ученые. Для нового фильма. В качестве основы для 3D-модели выступила британская актриса. Цифровая копия Мэрилин Монро появится в новом байопике. Актриса Сази Кеннеди имеет невероятное сходство с покойной, сообщил портал Daily Mail.

Идея фильма принадлежит продюсеру и сценаристу Кристоферу Онгаро, который известен благодаря своей работе над фильмом Spice Girls Spice World (его брат Саймон занимал пост менеджера поп-группы).

Сообщается, что при создании 3D-копии было сделано более 3 тысяч снимков лица и тела Сази Кеннеди. Когда актриса стояла на платформе, ее снимала 181 камера.

Еще 60 были задействованы в процессе фиксации различных выражений лица, на которое были нанесены специальные маркеры. Ей также пришлось надевать спецкостюм для того, чтобы техника смогла произвести захват движений.

Ранее у 41-летней Сази Кеннеди была небольшая эпизодическая роль в фильме Дэни Вильнева «Бегущий по лезвию 2049».

Напомним, Мэрилин Монро умерла в 1962 году в 36 лет, причиной смерти стало острое отравление лекарствами, которые актриса использовала в качестве успокаивающих.
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