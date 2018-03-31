Исхак Масалиев: Не за СДПК голосовали, Сооронбаю Жээнбекову отдали голоса люди

Требовать от Асылбека Жээнбекова сдачи депутатского мандата, потому что его брат президент страны, некорректно. Об этом ИА «24.kg» заявил депутат Жогорку Кенеша Исхак Масалиев, комментируя заявление Алмазбека Атамбаева о том, что действующему главе государства может помешать его брат во власти.

По мнению Исхака Масалиева, после того как Сооронбая Жээнбекова избрали президентом страны, он вне партии и равен для всех.

За Сооронбая Жээнбекова проголосовали 900 тысяч человек. Они голосовали не за СДПК, а конкретно за Сооронбая Жээнбекова. Исхак Масалиев

«Отношение к нему (Сооронбаю Жээнбекову) СДПК, «Ата Мекена», «Республики – Ата Журт» или «Онугуу-Прогресса» второстепенно. Ему никто не вправе навязывать волю партии, даже если это партия власти. Президент сам должен принимать решения и не должен быть связан тем или иным решением партии. Я не знаю, какая у них договоренность была. Депутат – избранный человек по списку политической партии. Так как Сооронбай Жээнбеков не являлся лидером партии, то требовать от его брата сложения мандата, по меньшей мере, некорректно», – сказал Исхак Масалиев.