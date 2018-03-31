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Общество

Счет за восстановление модели атома в Бишкеке предъявят виновнику ДТП

Счет за восстановление модели атома в Бишкеке предъявят виновнику ДТП. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Ленинской райадминистрации.

«Работы по восстановлению конструкции уже начали. Постараемся завершить в ближайшее время и вновь подключить. Сама стела находится на балансе Юридической академии. Я с ними уже переговорил. Фирма, которая устанавливала, приступила к работам. Но общую сумму ущерба предъявим водителю для компенсации», — сказал аким Нурдин Тынаев.

Архитектурная композиция «Планетарная модель атома» восстановлена при поддержке спонсоров и по инициативе руководства КГЮА в 2016 году. Первоначальную модель атома установили в 1960-х годах. В 1990-е конструкция пришла в негодность, и ее демонтировали.

Накануне лихач врезался в конструкцию, повредив ее.
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