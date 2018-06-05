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Бизнес

В Бишкеке повторно восстановили «Планетарную модель атома»

Кыргызская государственная юридическая академия завершила процесс реставрации архитектурной композиции «Планетарная модель атома». Полное финансирование ремонтно-восстановительных работ проведено за счет КГЮА.

Конструкцию установили в 60-х годах прошлого века в городе Фрунзе. Она стала одним из красивейших и узнаваемых символов столицы, но в 90-х под воздействием различных факторов пришла в негодность и была демонтирована. В ноябре 2016 года по инициативе преподавателей, студентов и ректора Кыргызской государственной юридической академии Каната Керезбекова и при поддержке мэрии г. Бишкека «Планетарная модель атома» была восстановлена.

Через год после воссоздания, в марте 2018 года, композиция была разрушена по вине нетрезвого водителя. Виновник дорожно-транспортного происшествия оказался не способен оплатить расходы по восстановлению архитектурной композиции, в отношении него возбуждено уголовное дело. Руководство КГЮА приняло решение еще раз отремонтировать знаменитую инсталляцию, и сейчас бишкекчане могут увидеть на прежнем месте знакомый с детства символ города.
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