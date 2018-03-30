Мэрия Бишкека приглашает горожан на общегородской субботник, в рамках объявленного трехмесячника по санитарной очистке. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Особое внимание уделят очистке ирригационных сетей, прилегающих к зданиям и сооружениям, городских парков и скверов. Высадят крупномерные саженцы лиственных пород.

«МП «Бишкекзеленхоз» предоставит весь необходимый инвентарь и материал для посадок, специалисты предприятия проконсультируют, как правильно посадить деревья», — отметили в муниципалитете.