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Общество

Мэрия Бишкека приглашает горожан на общегородской субботник

Мэрия Бишкека приглашает горожан на общегородской субботник, в рамках объявленного трехмесячника по санитарной очистке. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Особое внимание уделят очистке ирригационных сетей, прилегающих к зданиям и сооружениям, городских парков и скверов. Высадят крупномерные саженцы лиственных пород.

«МП «Бишкекзеленхоз» предоставит весь необходимый инвентарь и материал для посадок, специалисты предприятия проконсультируют, как правильно посадить деревья», — отметили в муниципалитете.
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