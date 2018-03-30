В новостройках Бишкека нет участков под парки и соцобъекты. Все продано

В новостройках Бишкека появятся зеленые зоны, хоть и не большие, но мини-парки. Об этом сегодня на заседании парламентской фракции СДПК сообщил вице-мэр города Бакыт Дюшембиев.

В новостройках нет участков не то что под парки, там даже земли под соцобъекты (школы и детсады) были проданы. Я по 11 тысячам позиций писал в АКС. Но никаких мер не принято. Лидер фракции Иса Омуркулов

Вице-премьер Аскарбек Шадиев отметил, что межведомственная комиссия работает в Бишкеке по экологической ситуации. «В городе есть действительно большая проблема — смог. Основные причины — старые дизельные машины, старая труба ТЭЦ и новостройки, где бани топят чем попало (шинами, старой обувью). На это надо ввести запрет, а также увеличить количество троллейбусов и газовых автобусов. Правительство работает над вопросом», — сказал он.