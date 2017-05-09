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Общество

«Бессмертный полк» прошел по Бишкеку

«Бессмертный полк» вновь прошел по Бишкеку в День великой Победы.

По словам организаторов, колонна стартовала от Южных ворот города и по улице Абдрахманова спустилась к площади Победы. В ней было около 30–35 тысяч человек.

Не все смогли пройти весь путь полностью. Некоторые пожилые участники на каком-то этапе останавливались. На их место вставали новые.

Люди пришли с детьми, внуками. Они несли портреты своих отцов, дедов — участников Великой Отечественной войны. Колонна растянулась примерно на три километра.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/51328/
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