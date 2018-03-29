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Общество

Когда Бишкек опутает новая ирригационная сеть? Отвечает Зеленхоз

Фото Sputnik Кыргызстан. Ремонт арыков в Бишкеке

Бишкекчан возмущает не только массовая вырубка деревьев. Они резонно интересуются, когда в городе восстановят ирригационную сеть. Ведь понятно, что без системного полива «легкие» столицы работать не будут, и уже к середине лета зеленые насаждения засохнут.

В мэрии журналиста ИА «24.kg» заверили: ирригационная сеть города будет восстановлена полностью.

Пока водные артерии восстанавливают только в 12 микрорайоне — он выбран в качестве пилотного. И в седьмом, где эта работа будет проведена частично.

Мы задали десять простых вопросов начальнику участка водного хозяйства МП «Бишкекзеленхоз» Радику Джумабек уулу.

1

Какова протяженность ирригационной системы Бишкека?

Ирригационная сеть нашего города состоит из находящихся на балансе Зеленхоза магистральных каналов. Это 90,2 километра, а также 408 километров разводящих систем и более мелких - внутридворовых, квартальных, районных систем, стоящих на балансе местных территориальных управлений (МТУ).

2

Сколько ирригационных сетей планируется обновить в 2018 году и где?

В качестве пилотного выбран 12 микрорайон, где будет полностью проведена реконструкция ирригационных сетей, в том числе внутридворовых. Протяженность - более 3 километров. Также будет частичная реконструкция в 7 микрорайоне.

Реконструкцию и восстановление арыков производят во время реконструкции столичных дорог. Они служат и как ливнеприемники, и как ирригационные сети. Данных о том, сколько километров уже заменено и сколько планируется заменить в этом году, у водников Бишкекзеленхоза пока нет.

Заменой занимаются Управление капительного строительства и МП «Бишкекасфальтсервис», которые производят работы по ремонту и реконструкции дорог в Бишкеке. Контроль их качества осуществляют они же.

3

Кто изготавливает лотки для ирригационных сетей? Почему в новых, которые сейчас устанавливают, забыли сделать водоотводы? Как вода из них будет поступать, например, к дереву или кустарнику? Будете сверлить дырки?

В основном бишкекские заводы железобетонных изделий. В зависимости от того, кто выиграет тендер. В лотках должны быть водоотпускные отверстия, чтобы вода поступала к зеленым насаждениям. На некоторых участках они отсутствуют. В этом случае работники водного хозяйства обращаются непосредственно к строителям, чтобы доделали (исправили). На придомовых коммуникациях это должны контролировать сотрудники МТУ и своевременно докладывать исполнителям, которые производят замену.

Средний срок эксплуатации лотков, по строительным нормам и правилам, от 25 до 30 лет.

4

Куда обращаться горожанам, чтобы добиться помощи в обеспечении и доставке поливной воды?

Во время реконструкции дорог и ирригационных сетей можно обратиться непосредственно к исполнителю работ и указать на недостатки. После сдачи работы можно обратиться в МТУ. Они уже официально, в письменном виде обратятся в соответствующее структурное подразделение. Если причина не в реконструкции, а в чем-либо другом, будь то засор или нарушение системы, то также можно обращаться в МТУ или в Бишкекзеленхоз.

5

Кто занимается очисткой ирригационных систем?

На магистральных каналах это называется «сороудерживающие решетки». В основном мусор застревает в них. Очисткой разводящих каналов также занимаются водники Зеленхоза. В каждом районе есть агрономы, которые непосредственно занимаются очисткой ирригационных сетей и поливом зеленых насаждений. Ирригационные сети, которые находятся на территории МТУ, должны содержаться в чистоте силами территориального управления.

6

Что находят в этих решетках?

В основном они забиваются мусором в виде баклажек, пластиковых пакетов. Самые неожиданные находки – детские игрушки. В летнее время находят большое количество арбузов, которые продают вдоль ирригационных систем. Продавцы, чтобы охладить, кладут их в арыки, и некоторые арбузы уплывают.

Страшных находок в ирригационных сетях сотрудники Бишкекзеленхоза не встречали.

7

Несколько лет назад поднимали вопрос о создании отдельной структуры, ответственной за городскую ирригацию. Как обстоит дело сейчас?

Единой структуры, отвечающей за городскую ирригацию, нет. Хотя вопрос о создании структуры, которая бы занималась и реставрацией ирригационной системы, и подачей поливной воды, и поливом зеленых насаждений, поднимали не раз.

Создание такой единой структуры позволило бы выстроить единую политику и по подаче воды, и по строительству ирригационных сетей, и по их обслуживанию.

8

Раньше в городе были мирабы. Есть ли они сейчас? Если да, то где их искать жителям?

Процесс подачи поливной воды осуществляется таким образом: в Бишкекзеленхоз обращается заявитель, с ним составляется договор на подачу поливной воды, и на его основании выдается пропуск, в котором указаны объем подаваемой воды и время. В МТУ есть мирабы (мелиоративные работники), в среднем от 6 до 8. Они непосредственно и должны заниматься подачей поливной воды на придомовые территории.

В Зеленхозе на участке водного хозяйства занято около 70 человек.

9

В городе внедряют капельное орошение и поливной водопровод. Где еще будут устанавливать эти системы?

Протяженность поливочного водопровода в Бишкеке - 74 километра. Его устанавливают на клумбах, разделительных полосах автодорожных магистралей.

В 2018 году планируется проложить более 80 километров поливного водопровода из пластиковых труб на реконструируемых улицах - Южной магистрали, Профсоюзной и Медерова.

На некоторых участках будет смешанный полив: дождевальные установки и капельное орошение. Впервые его внедрили в 2017 году в сквере на пересечении улиц Ахунбаева и Шабдана Баатыра, напротив микрорайона «Улан». Метод дождевания используется для полива газонов, а капельное орошение устанавливается непосредственно возле деревьев. Подобная система капельного орошения установлена и возле фонтана «Сказка» на Абдрахманова.

10

Учитывается ли при реконструкции дорожного полотна арычный полив? Участвуют ли в подготовке проектов специалисты водного хозяйства Зеленхоза?

При составлении проекта реконструкции ирригационной сети специалисты-водники из Бишкекзеленхоза не участвуют, поскольку она проходит параллельно с проектом реконструкции дорог. Мы обращаемся к исполнителям работы и принимаем меры, чтобы вода была. Стараемся оперативно решать вопросы по подаче воды.
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