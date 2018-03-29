Когда Бишкек опутает новая ирригационная сеть? Отвечает Зеленхоз

Бишкекчан возмущает не только массовая вырубка деревьев. Они резонно интересуются, когда в городе восстановят ирригационную сеть. Ведь понятно, что без системного полива «легкие» столицы работать не будут, и уже к середине лета зеленые насаждения засохнут.
В мэрии журналиста ИА «24.kg» заверили: ирригационная сеть города будет восстановлена полностью.
Пока водные артерии восстанавливают только в 12 микрорайоне — он выбран в качестве пилотного. И в седьмом, где эта работа будет проведена частично.
Мы задали десять простых вопросов начальнику участка водного хозяйства МП «Бишкекзеленхоз» Радику Джумабек уулу.
Какова протяженность ирригационной системы Бишкека?
Ирригационная сеть нашего города состоит из находящихся на балансе Зеленхоза магистральных каналов. Это 90,2 километра, а также 408 километров разводящих систем и более мелких - внутридворовых, квартальных, районных систем, стоящих на балансе местных территориальных управлений (МТУ).
Сколько ирригационных сетей планируется обновить в 2018 году и где?
В качестве пилотного выбран 12 микрорайон, где будет полностью проведена реконструкция ирригационных сетей, в том числе внутридворовых. Протяженность - более 3 километров. Также будет частичная реконструкция в 7 микрорайоне.
Реконструкцию и восстановление арыков производят во время реконструкции столичных дорог. Они служат и как ливнеприемники, и как ирригационные сети. Данных о том, сколько километров уже заменено и сколько планируется заменить в этом году, у водников Бишкекзеленхоза пока нет.
Заменой занимаются Управление капительного строительства и МП «Бишкекасфальтсервис», которые производят работы по ремонту и реконструкции дорог в Бишкеке. Контроль их качества осуществляют они же.
Кто изготавливает лотки для ирригационных сетей? Почему в новых, которые сейчас устанавливают, забыли сделать водоотводы? Как вода из них будет поступать, например, к дереву или кустарнику? Будете сверлить дырки?
В основном бишкекские заводы железобетонных изделий. В зависимости от того, кто выиграет тендер. В лотках должны быть водоотпускные отверстия, чтобы вода поступала к зеленым насаждениям. На некоторых участках они отсутствуют. В этом случае работники водного хозяйства обращаются непосредственно к строителям, чтобы доделали (исправили). На придомовых коммуникациях это должны контролировать сотрудники МТУ и своевременно докладывать исполнителям, которые производят замену.
Средний срок эксплуатации лотков, по строительным нормам и правилам, от 25 до 30 лет.
Куда обращаться горожанам, чтобы добиться помощи в обеспечении и доставке поливной воды?
Во время реконструкции дорог и ирригационных сетей можно обратиться непосредственно к исполнителю работ и указать на недостатки. После сдачи работы можно обратиться в МТУ. Они уже официально, в письменном виде обратятся в соответствующее структурное подразделение. Если причина не в реконструкции, а в чем-либо другом, будь то засор или нарушение системы, то также можно обращаться в МТУ или в Бишкекзеленхоз.
Кто занимается очисткой ирригационных систем?
На магистральных каналах это называется «сороудерживающие решетки». В основном мусор застревает в них. Очисткой разводящих каналов также занимаются водники Зеленхоза. В каждом районе есть агрономы, которые непосредственно занимаются очисткой ирригационных сетей и поливом зеленых насаждений. Ирригационные сети, которые находятся на территории МТУ, должны содержаться в чистоте силами территориального управления.
Что находят в этих решетках?
В основном они забиваются мусором в виде баклажек, пластиковых пакетов. Самые неожиданные находки – детские игрушки. В летнее время находят большое количество арбузов, которые продают вдоль ирригационных систем. Продавцы, чтобы охладить, кладут их в арыки, и некоторые арбузы уплывают.
Страшных находок в ирригационных сетях сотрудники Бишкекзеленхоза не встречали.
Несколько лет назад поднимали вопрос о создании отдельной структуры, ответственной за городскую ирригацию. Как обстоит дело сейчас?
Единой структуры, отвечающей за городскую ирригацию, нет. Хотя вопрос о создании структуры, которая бы занималась и реставрацией ирригационной системы, и подачей поливной воды, и поливом зеленых насаждений, поднимали не раз.
Создание такой единой структуры позволило бы выстроить единую политику и по подаче воды, и по строительству ирригационных сетей, и по их обслуживанию.
Раньше в городе были мирабы. Есть ли они сейчас? Если да, то где их искать жителям?
Процесс подачи поливной воды осуществляется таким образом: в Бишкекзеленхоз обращается заявитель, с ним составляется договор на подачу поливной воды, и на его основании выдается пропуск, в котором указаны объем подаваемой воды и время. В МТУ есть мирабы (мелиоративные работники), в среднем от 6 до 8. Они непосредственно и должны заниматься подачей поливной воды на придомовые территории.
В Зеленхозе на участке водного хозяйства занято около 70 человек.
В городе внедряют капельное орошение и поливной водопровод. Где еще будут устанавливать эти системы?
Протяженность поливочного водопровода в Бишкеке - 74 километра. Его устанавливают на клумбах, разделительных полосах автодорожных магистралей.
В 2018 году планируется проложить более 80 километров поливного водопровода из пластиковых труб на реконструируемых улицах - Южной магистрали, Профсоюзной и Медерова.
На некоторых участках будет смешанный полив: дождевальные установки и капельное орошение. Впервые его внедрили в 2017 году в сквере на пересечении улиц Ахунбаева и Шабдана Баатыра, напротив микрорайона «Улан». Метод дождевания используется для полива газонов, а капельное орошение устанавливается непосредственно возле деревьев. Подобная система капельного орошения установлена и возле фонтана «Сказка» на Абдрахманова.
Учитывается ли при реконструкции дорожного полотна арычный полив? Участвуют ли в подготовке проектов специалисты водного хозяйства Зеленхоза?
При составлении проекта реконструкции ирригационной сети специалисты-водники из Бишкекзеленхоза не участвуют, поскольку она проходит параллельно с проектом реконструкции дорог. Мы обращаемся к исполнителям работы и принимаем меры, чтобы вода была. Стараемся оперативно решать вопросы по подаче воды.