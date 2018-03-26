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Общество

О доходах отчитались 23 тысячи 552 чиновника

О своих доходах отчитались 23 тысячи 552 государственных и муниципальных служащих. Об этом сообщила ГНС КР.

По данным ведомства, срок подачи Единой налоговой декларации (ЕНД) для физических лиц истекает 31 марта.

Налоговые органы до конца марта будут принимать Единую налоговую декларацию с 9.00 до полуночи. За несвоевременное представление ЕНД предусмотрен административный штраф в 2 тысячи сомов.

До 1 апреля ЕНД обязаны сдать чиновники, предприниматели, в том числе уплачивающие налог на патентной основе, те, у кого есть облагаемое налогом имущество, а также крестьянские и фермерские хозяйства, которые не создали и не зарегистрировали собственное ОсОО.
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