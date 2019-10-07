ГНС: Ответственность за своевременную сдачу декларации несут сами чиновники

Ответственность за своевременное и правильное представление декларации несет сам государственный служащий. Об этом напоминают в Налоговой службе.

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Отмечается, что после публикации ГНС на официальном сайте сведений о государственных и муниципальных служащих, несвоевременно представивших Единую налоговую декларацию в установленный законом срок, в СМИ и социальной сети появились комментарии некоторых из них по факту несвоевременной сдачи ими декларации.

«По их словам, они своевременно подали декларацию, а ошибка произошла в самой Налоговой службе (в программе). Но в программе никаких ошибок не было», — отметили в ГНС.

В ведомстве добавили, что ответственность за своевременное и правильное представление Единой налоговой декларации лежит на самом государственном и муниципальном служащем. При этом дается три месяца, чтобы сдать документ.

«Второй год декларация представляется только в электронном формате через личный кабинет декларанта. ЕНД принимает и автоматически обрабатывает автоматизированная программа с указанием даты и времени принятия отчета. Это исключает присутствие и влияние человеческого фактора», — отметили в ГНС.

После заполнения и отправки электронной формы декларации проверка факта отправки и принятия налоговым органом ЕНД — в интересах самого государственного или муниципального служащего. Через свой личный кабинет на сайте ГНС он должен дождаться, когда программа после обработки декларации выдаст информацию о принятии отчета с указанием даты или непринятия отчета с указанием причины и даты.