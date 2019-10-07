09:10
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

ГНС: Ответственность за своевременную сдачу декларации несут сами чиновники

Ответственность за своевременное и правильное представление декларации несет сам государственный служащий. Об этом напоминают в Налоговой службе.

Читайте по теме
Депутат Аида Исмаилова утверждает, что вовремя сдала налоговую декларацию
Отмечается, что после публикации ГНС на официальном сайте сведений о государственных и муниципальных служащих, несвоевременно представивших Единую налоговую декларацию в установленный законом срок, в СМИ и социальной сети появились комментарии некоторых из них по факту несвоевременной сдачи ими декларации.

«По их словам, они своевременно подали декларацию, а ошибка произошла в самой Налоговой службе (в программе). Но в программе никаких ошибок не было», — отметили в ГНС.

В ведомстве добавили, что ответственность за своевременное и правильное представление Единой налоговой декларации лежит на самом государственном и муниципальном служащем. При этом дается три месяца, чтобы сдать документ.

«Второй год декларация представляется только в электронном формате через личный кабинет декларанта. ЕНД принимает и автоматически обрабатывает автоматизированная программа с указанием даты и времени принятия отчета. Это исключает присутствие и влияние человеческого фактора», — отметили в ГНС.

После заполнения и отправки электронной формы декларации проверка факта отправки и принятия налоговым органом ЕНД — в интересах самого государственного или муниципального служащего. Через свой личный кабинет на сайте ГНС он должен дождаться, когда программа после обработки декларации выдаст информацию о принятии отчета с указанием даты или непринятия отчета с указанием причины и даты.
Ссылка:
просмотров: 132
Версия для печати
Материалы по теме
ГНС не заинтересована в лоббировании компаний по выдаче электронной подписи
С начала года наказаны 15 налоговиков после жалоб граждан
В Кыргызстане новый председатель Государственной налоговой службы
Налоговая начала принимать Единую налоговую декларацию до полуночи
При заполнении налоговой декларации возникли сложности с сайтом
Единую налоговую декларацию сдали почти 200 тысяч налогоплательщиков
Все крупные покупки родственников чиновников Кыргызстана будут проверяться
Бывший премьер-министр Сапар Исаков в 2017 году заработал почти миллион сомов
О доходах отчитались 23 тысячи 552 чиновника
О доходах отчитались 9 тысяч 185 чиновников Кыргызстана
Популярные новости
Преподаватель из&nbsp;Турции не&nbsp;смог полюбить Бишкек и&nbsp;рад, что скоро уедет Преподаватель из Турции не смог полюбить Бишкек и рад, что скоро уедет
Фото дня. Омурбек Бабанов и&nbsp;Омурбек Текебаев на&nbsp;свадьбе сына Руслана Казакбаева Фото дня. Омурбек Бабанов и Омурбек Текебаев на свадьбе сына Руслана Казакбаева
В&nbsp;Бишкеке были слышны выстрелы из&nbsp;автоматов. ГУВД рассказало, что произошло В Бишкеке были слышны выстрелы из автоматов. ГУВД рассказало, что произошло
Водителя автобуса, под колесами которого погиб школьник, задержали Водителя автобуса, под колесами которого погиб школьник, задержали
Бизнес
Изучи историю автомобиля перед покупкой в&nbsp;приложении &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Изучи историю автомобиля перед покупкой в приложении «Мой О!»
ОАО &laquo;МАМ&raquo; и&nbsp;авиакомпания FlyArystan обсудили двустороннее сотрудничество ОАО «МАМ» и авиакомпания FlyArystan обсудили двустороннее сотрудничество
АВТОкредиты от&nbsp;&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; и&nbsp;KIA Motors АВТОкредиты от «Халык Банк Кыргызстан» и KIA Motors
MegaCom первым реализовал функцию Carcheck в&nbsp;мобильном приложении MegaPay MegaCom первым реализовал функцию Carcheck в мобильном приложении MegaPay
09:00
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
08:49
Теперь официально — «Керемет Банк». «Росинбанк» прошел перерегистрацию
08:40
Михаил Белоглазов победил в восьмом туре чемпионата КР по настольному теннису
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
22:08
Шесть человек погибли в шахтах в двух городах Баткенской области