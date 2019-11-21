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Власть

Сооронбай Жээнбеков в 2018 году заработал больше, чем в 2017-м. Родня тоже

Государственная налоговая служба завершила декларационную кампанию-2018 и приступила к публикации ее итогов. По традиции ГНС первой опубликовала декларацию о доходах президента страны.

В 2018 году глава государства заработал 902 тысячи 785 сомов. Напомним, в 2017-м Сооронбай Жээнбеков указал, что заработал 890 тысяч 994 сома.

Президент имеет 23 земельных участка, жилой дом площадью 160 квадратных метров. Трактор МТЗ-80, который Сооронбай Жээнбеков указывал в декларации ранее, также остался в собственности.

Ближайшие родственники главы государства тоже стали зарабатывать больше — 4,2 миллиона сомов. В 2017 году они заработали 3,7 миллиона сомов. Они владеют крупным рогатым скотом на сумму 7 миллионов 640 тысяч сомов.

У родни президента есть автомобиль Lexus-470, квартира в 64 квадрата и 13 земельных участков площадью 23 гектара.
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