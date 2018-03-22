Начальник архитекторов списал под фиктивные командировки 200 тысяч сомов

Сотрудники ГСБЭП выявили факт злоупотребления должностным положением сотрудниками Государственного проектного института градостроительства и архитектуры.

Выяснилось, что, нарушив постановление правительства «Об установлении нормы командировочных расходов и порядке их возмещения», начальник одного из отделов института незаконно списывал командировочные расходы на фиктивные командировки. Общая сумма ущерба государству составила более 200 тысяч сомов.

Прокуратура Бишкека возбудила уголовное дело по статье «Злоупотребление должностным положением» УК КР. Ведется следствие.