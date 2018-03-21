22 марта: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет

В некоторых районах Бишкека и республики возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро», «Ошэлектро».

В Бишкеке:

9.00–17.00 — 11-й микрорайон (улица Каралаева), улица Московская, 197, жилмассив «Ак-Бата»;

9.00–12.00 — жилмассив «Ынтымак»;

9.00–18.00 — улицы Саадаева, Ганди, Тюменская, Осипенко, Манаса, Подольская, Волоколамская, переулки Белозерский, Витебский, Кемеровский, жилмассивы «Кок-Джар» (улицы Арстанбап, Кок-Джайык), «Энесай» (улицы 5-7-я, 14-я, 15-я);

10.00–17.00 — улицы Западная, Джалиля, Ибраимова, Шопокова, Буденного, Рязанская, Славянская, Курманджан Датки, Усенбаева, Пролетарская, Фирсова, Фрунзе, проспект Жибек Жолу;

13.00–17.00 — жилмассив «Ынтымак».

В Чуйской области:

9.00–17.00 — жилмассив «28 га», «Городок энергетиков», 3-12, села Лебединовка (улицы Чуйская, Набережная, Манаса, Нарынская, Лермонтова, Комсомольская, Садовая, Чапаева, Кирова, Школьная, Мичурина, Колхозная, Тянь-Шаньская, Токмакская, Луганская, Боконбаева, Кузнечная, Северная, проспекты Победы, Ленина, вдоль БЧК), Кырман (улицы Айбек-Ата, Ынтымак, Достук, Ысык-Кол, Кенеш), Кун-Туу (улицы Спортивная, Правды, Школьная, Сейдесембая, Исмаила, 60 лет Киргизии, тупики Момунжанова и Южный), Джал (улицы Сатке, Интернациональная), Сокулук (улица Мичурина), Манас (улицы Широкая, Пионерская, Переулочная), Ак-Джол (улицы Суйская, Дорожная), Беш-Терек, Александровка (улица Сокулукская), Ак-Суу (плодопитомник, поселки Живпром, Крахмало-Паточный), Новопокровка (улицы Ленина, Линейная, Алма-Атинская, Набережная, Советская, Кирова, Фрунзе, Турсун Бяра, Мичурина, Чапаева, Атая, Пушкина, Манаса), Милянфан, совхоз Фрунзе (улицы Институтская, Набережная, Центральная, Новая);

города Кара-Балта (улицы Маркса, 1-11, Кожомбердиева, 33-37, Мира, 14), Кант (улица Молодежная);

9.00–12.00 — село Новопавловка (улицы Степная, Луговая, Корсаковых, Крупской, Колхозная, Комсомольская, Свердлова, Садовая, Ала-Арчинская, Лавровых, Ворошилова, Громова, Фрунзе, Школьная).

В Иссык-Кульской области:

8.00–17.00 — села Чон-Сары-Ой, Чок-Тал, Чырпыкты, Кош-Кол, Тамчи, Джолголот, Барскоон.



В Ошской области:

9.00–17.00 — села Гульча, Уч-Коргон, Беш-Капа Мады, Поселок, Чагыр, Дормастер.

В Баткенской области: