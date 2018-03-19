Пожар в Ботаническом саду в Бишкеке полностью потушен в 19.21. Об этом ИА «24.kg» сообщили в МЧС.

Сообщение о задымлении со стороны улицы Каралаева поступило в 18.37. На место срезу же выехал пожарный расчет. Пожар удалось быстро ликвидировать, так как площадь оказалась небольшой.

Видео пожара прислал читатель ИА «24.kg».

Пожары в Ботаническом саду происходят не впервые. Напомним, осенью 2017 года из-за серии пожаров директора Ботсада уволили. После этого премьер-министр Сапар Исаков взял под личный контроль восстановление сада.