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Общество

В Бишкеке некоторые дороги 21 марта закроют для проезда

В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Ноорузу, 21 марта с 6.00 до 22.00 будут закрыты некоторые дороги. Об этом сообщила пресс-служба ГУОБДД МВД КР.

По ее данным, движение транспорта будет закрыто: на проспекте Чуй — от улицы Тыныстанова до Т.Молдо; улицы Панфилова, Логвиненко и бульвар Эркиндик — от проспекта Чуй до улицы Киевской; улица Абдумомунова — от бульвара Эркиндик до улицы Панфилова; улицы Панфилова, Орозбекова, Раззакова — от Абдумомунова до Фрунзе.

Кроме того, на улицах Киевской, Фрунзе, Иманалиева (от Гагарина до Толстого) будет введено временное ограничение движения.
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