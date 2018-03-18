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Общество

Выборы президента России. У Посольства РФ в Бишкеке выстроилась очередь

У Посольства России в Кыргызстане сегодня выстроилась большая очередь из избирателей, пришедших на участок, чтобы проголосовать на выборах президента.

По словам очевидцев, очередь граждан России, решивших исполнить свой гражданский долг, растянулась от улицы Киевской. Собравшиеся отмечают, что за час они продвинулись лишь на несколько метров, но уходить никто не намерен.

В Кыргызстане открыто всего шесть избирательных участков — в Бишкеке, Оше, Канте, Чолпон-Ате, Кара-Балте и Караколе.

Сегодня, 18 марта, россияне выбирают президента страны из восьми кандидатов: Сергея Бабурина (партия «Российский общенародный союз»), Павла Грудинина (КПРФ), Владимира Жириновского (ЛДПР), Владимира Путина (самовыдвижение), Ксении Собчак («Гражданская инициатива»), Максима Сурайкина («Коммунисты России»), Бориса Титова (Партия роста) и Григория Явлинского («Яблоко»).
 
 
 
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