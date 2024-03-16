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Общество

Выборы президента России. Где открыты участки в Кыргызстане

На территории Кыргызстана голосование на выборах президента Российской Федерации будет проводиться 17 марта с 8.00 до 20.00 по местному времени. Об этом сообщает посольство РФ.

По его данным, проголосовать можно будет на следующих избирательных участках:

  • № 8159 — посольство России (Бишкек, проспект Манаса, 55);
  • № 8162 — Генконсульство России в Оше (Ош, улица Бобулова, 77);
  • № 8160 — Дом культуры войсковой части № 20022 (Канта, улица Полевая, 10А/1);
  • № 8161 — Клуб войсковой части № 87366 (мыс Кой-Сары, Каракол).

Принять участие в выборах смогут граждане России старше 18 лет, предъявившие действительный российский заграничный или внутренний паспорт при личной явке на один из вышеперечисленных избирательных участков.

Голосование онлайн из-за рубежа будет недоступно.

Отметим, что восьмые выборы президента Российской Федерации, согласно решению Центральной избирательной комиссии (ЦИК), проходят с 15 по 17 марта. Инаугурация запланирована на 7 мая. Президент страны избирается на шесть лет.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/289196/
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