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Общество

Деньги пострадавшим при крушении самолета в Дачи СУ распределены

Собранные для пострадавших от крушения самолета в Дачи СУ средства распределены. Некоторые из них уже купили квартиры. Об этом сегодня сообщил журналистам министр чрезвычайных ситуаций Кубатбек Боронов.

По его словам, на днях должны поступить средства в виде компенсации пострадавшим. Уже есть соглашение с турецкой компанией об их размере. Правительственная комиссия до конца июля — начала августа должна закрыть эту тему.

«Сумму компенсации я назвать не могу, но она хорошая и удовлетворит все стороны. Пострадавшие будут строить дома в других местах. Но у нас есть информация, что многие из них уже купили квартиры на полученные средства. Озвучить количество лиц, купивших жилье, не могу. Никаких проблем не осталось. Все обязательства, которые правительство взяло на себя, исполнены», — заключил Кубатбек Боронов.
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