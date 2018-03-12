Весенний призыв. Здоровье в порядке, подтянуться не могут

Весенний призыв в Кыргызстане начался 1 марта. С этого времени призывники проходят медицинский осмотр, сдают экзамены и отправляются в войсковые части.

Госкомитет по делам обороны показал журналистам, как на республиканском сборном пункте будущие солдаты сдают физическую подготовку. Кстати, как заметил начальник управления призыва ГКДО Арстанбек Керималиев, физическая подготовка призывников оставляет желать лучшего.

«Если в школьном аттестате у призывника стоит оценка «5» по физкультуре, то здесь их физические способности оцениваются на «3». Мы проводим экзамены по подтягиванию, бегу на 100 метров и три километра . Первая отправка призывников состоится завтра — 13 марта», — рассказал Арстанбек Керималиев.

По его словам, желание попасть в армию у молодежи возросло после того, как приняли поправки в закон, ведь, согласно изменениям, в силовые структуры и на госдолжности можно попасть только при наличии военного билета.

Добровольное желание отдать свой долг родине подтвердили и призывники.

20-летний Улан Ажыгулов призывается из Панфиловского района. Студент второго курса решил взять академический отпуск ради того, чтобы отслужить в армии.

«После школы пошел учиться на юриста, сейчас на втором курсе. Решил, что сначала нужно отслужить в армии, а потом закончить учебу. Я хотел бы сказать всем парням, чтобы они не боялись. Надеюсь, буду служить в Погранвойсках или Нацгвардии. После комиссии выяснится, куда конкретно уеду», — говорит Улан Ажыгулов.

Повар Калмурза уулу Данияр захотел пойти в армию после рассказов отца. «Папа рассказывал о жизни в армии. Его рассказы мотивировали меня на то, чтобы пойти служить. Ну и я кыргызстанец и, соответственно, обязан защищать свое государство», — поделился Калмурза уулу Данияр.

Несмотря на добровольное желание служить, не все призывники доедут до войсковых частей. Некоторых из них врачи, что называется, бракуют по состоянию здоровья.

Старший врач республиканского сборного пункта Султанбек Мамбеталиев уточнил, что есть перечень заболеваний, согласно которому служить в армии нельзя.

«Призывники не прилетели с другой планеты. Они болеют тем же, что и другие молодые люди. Во время призыва медики выявляют плоскостопие и многое другое. В таких случаях мы отправляем на дополнительное обследование. В прошлом году на повторное обследование по месту жительства отправили 18 человек», — отметил Султанбек Мамбеталиев.

Полковник медицинской службы рассказал, что сегодня врачи выявили у одного призывника туберкулез легких. Но такие больные, со слов врача, бывают очень редко.

Если со здоровьем у будущих солдат более или менее все в порядке, то физически парни подготовлены слабо. Из 20 призывников подтянуться 15 раз на турнике смогли от силы пять-шесть человек. Попадут ли они в армию или нет, решится после всех экзаменов.

По всей республике планируется призвать более трех тысяч парней. Призывная кампания продлится до 30 мая.