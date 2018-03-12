Пользователь Facebook Chinara Bolotbekova опубликовала на своей странице видео о вырубке деревьев в Бишкеке.

«Как зеленый Бишкек стал городом пеньков. Вот таким был когда-то город, а сейчас ничего нет. Живем в степи? Деревьев все меньше, воздух все грязнее...» — написала она.

За два последних года в столице КР спилили более 5,2 тысячи деревьев. В планах на 2018-й снести еще 2,5 тысячи зеленых насаждений.

В мэрии Бишкека не рассказывают, сколько средств поступило в городской бюджет за 2017 год от продажи древесины.