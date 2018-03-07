Дело о подрыве прокурорской машины. Продавец с Орто-Сая не опознал подсудимого

В Октябрьском районном суде продолжается процесс по делу о подрыве машины старшего прокурора отдела внутренних расследований Генеральной прокуратуры Эркина Курманалиева.

По словам адвоката обвиняемого Тологона Айтмырзаева, свидетель Андрей Богомяк не смог рассказать ничего существенного по делу, и зачем его пригласили, неизвестно. По версии следствия, именно он мог рассказать, как обвиняемый покупал составляющие для взрывчатого вещества, якобы видел лично. Но Андрей Богомяк, как выяснилось в суде, ничего не видел и не знает.

Следователь Генпрокуратуры Нурлан Абдырасулов, который вел дело Тологона Айтмырзаева и уговорил, по словам подсудимого, взять вину на себя, на допрос не явился. Ожидается, что он придет на следующее зеседание.

Взрыв прогремел 29 июля 2016 года, когда Эркин Курманалиев садился в припаркованную у дома машину. Ему оторвало кисть руки и выбило глаз.