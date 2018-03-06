Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 6 марта облачно. Воздух прогреется до +17 градусов. День увеличился до 11 часов 26 минут.

Кто еще не купил подарки к 8 Марта, самое время это сделать.

У православных продолжается Великий пост. Что можно есть в этот день, посмотрите в нашем календаре.

Перекрытые дороги

— с 24 февраля до 31 ноября в связи с реконструкцией закрыт отрезок улицы Осмонкула от БЧК до ЗАО «Шоро».

— со 2 марта по 30 сентября закрыт отрезок улицы Тыныстанова от улицы Туголбай-Аты до Токтогула.

Отметим, что в Боомском ущелье с 1 марта по 15 июня будут перекрывать одну полосу движения из-за ремонта. Во время ремонта с 9.00 до 17.00 движение на дороге будут регулировать сотрудники ГУОБДД МВД КР.

Памятные даты

В Кыргызстане ратифицировано Соглашение о создании СНГ

Фото wikimedia.org. Временный флаг СНГ (1991–1992)

Соглашение в Кыргызстане ратифицировано в 1992 году. С этого момента Кыргызстан является членом Содружества.

СНГ основано главами РСФСР, Белоруссии и Украины путем подписания 8 декабря 1991 года в Вискулях (Беловежская Пуща) «Соглашения о создании Содружества Независимых Государств». Уже 10 декабря соглашение ратифицировано Верховными Советами Белоруссии и Украины, а 12 декабря — Верховным Советом России.

13 декабря 1991 года в Ашхабаде состоялась встреча президентов пяти центральноазиатских государств, входивших в состав СССР: Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Итогом стало заявление, в котором страны выразили согласие войти в организацию, но при условии обеспечения равноправного участия субъектов распадающегося Союза и признания всех государств СНГ в качестве учредителей.

Переименованы некоторые районы Кыргызстана

В 1992 году Джаны-Джольский район Джалал-Абадской области переименован в Аксыйский (с центром в селе Кербен), а Ленинский район Джалал-Абадской области — в Ноокенский (с центром в селе Масы).

Люди, которые меняли мир

Родился писатель Касым Каимов

В 1926 году в селе Озгоруш Таласского района Таласской области в семье крестьянина родился писатель, журналист Касым Каимов.

В 1955 году издана первая книга рассказов «Сонку жолугушуу» («Последняя встреча»). Значительным событием в творчестве писателя явился роман «Атай», изданный в 1961 году и посвященный певцу-импровизатору Атаю Огонбаеву.

Умер 13 июля 1989 года.

У кого намечается той

Родился Алмазбек Ногойбаев

Родился 6 марта 1958 года. Начал свою трудовую деятельность в 1975 году рабочим пилорамы на кыргызской железной дороге.

С 2015 года генеральный директор ГП «НК «Кыргыз темир жолу».

Махабат Мавлянова

Махабат Мавлянова родилась в 1975 году в селе Кулатова Ноокатского района Ошской области.

С 2015 года депутат Жогорку Кенеша VI созыва от политической партии «Республика — Ата Журт».

Куда сходить

Культура

— В НЦДЮ «Сейтек» проходит выставка-ярмарка растений и цветов. Продлится до 8 марта.

— В «Асанбай-центре» открылась выставка Диляры Каиповой «1200 нитей» (Ташкент). Подробнее

— В «Галерее М» откроется выставка «Весенний вернисаж». В экспозиции произведения живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства: весенние пейзажи, цветы и женские образы.

Куда еще стоит отправиться сегодня и на этой неделе, читайте в нашей «Афише».

Спорт

Во Дворце спорта имени Кожомкула проходят:

— чемпионат Азии по грэпплингу;

— чемпионат Кыргызстана по борьбе алыш;

— международные соревнования WEF 49 Global 11 по кулатуу эртаймаш.

Куда сходить на этой неделе, читайте в нашем «Спортивном календаре».

Это будет интересно журналистам и экспертам

— ПЦ ИА «24.kg», 11.00 — пресс-конференция «Особо опасное пренебрежение: как правоохранительная система подрывает веру кыргызстанцев в справедливость (на примере конкретного уголовного дела)»;

— Восточный зал, 14.00 — заседание комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции;

— Западный зал, 14.00 — заседание комитета по экономической и фискальной политике;

— Восточный зал, 10.00 — заседание комитета по конституционному законодательству;

— ПЦ АКИpress, 11.00 — обращение к президенту КР родителей детей с инвалидностью;

— ПЦ АКИpress, 14.00 — пресс-конференция «Неделя франкофонии в Кыргызстане»;

— ПЦ АКИpress, 14.30 — пресс-конференция «Семья Чапдаровых: Об уголовном деле в отношении нашего сына Чапдарова М.»;

— ЦИК, 11.00 — жеребьевка по формированию состава и резерва Ошской и Балыкчинской ТИК;

— Sputnik, 14.00 — брифинг «Основные угрозы военной безопасности государств — членов ОДКБ».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp (0555) 312 024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.