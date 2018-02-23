Президент и премьер-министр поздравили кыргызстанцев с Днем защитника Отечества.

«Уважаемые кыргызстанцы! Искренне поздравляю вас с Днем защитника Отечества — праздником мужества, отваги и чести! Выражаю слова благодарности военнослужащим Вооруженных сил страны и нашим доблестным ветеранам, честно выполнившим свой долг перед Родиной. Сегодня знаменательный день. Ровно 100 лет назад, в 1918 году, были созданы Красная Армия и Красный флот. Славные боевые традиции ветеранов войны и тыла сегодня достойно продолжает новое поколение защитников Отечества. Вооруженные силы всегда были опорой государственности, а защита Родины — священный долг. Боевая готовность и боеспособность Вооруженных сил являются важнейшим фактором национальной безопасности. Дорогие защитники Отечества! Желаю всем вам крепкого здоровья, мира и успехов! Как зеницу ока защищайте Родину, поддерживайте свою боеготовность на высоком уровне!» — говорится в поздравлении Сооронбая Жээнбекова.

«Уважение к воинской службе и доблести имеет глубокие корни в нашем обществе. На протяжении всей своей истории наш народ много раз был вынужден защищаться от внешней угрозы. В борьбе за свободу и родную землю сложился и закалился его национальный характер. Поэтому День защитника Отечества был и остается горячо любимым и широко отмечаемым в Кыргызстане праздником и установлен официальным выходным днем. День 23 Февраля является главным не только для тех, кто носит или носил погоны, кто с оружием в руках защищает нашу Отчизну, но и для всех, кому небезразличны слова «Отечество», «Родина», «долг», «честь». Это праздник людей мужественных, сильных, истинных патриотов своей страны», — говорится в поздравлении Сапара Исакова.