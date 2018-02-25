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Общество

Американец Эндрю Уиллер полюбил конину, попробовав чучук

Эндрю Уиллер вырос в городе Спокане, штат Вашингтон. Он приехал в Кыргызстан, как волонтер Корпуса Мира. Сейчас живет в Нарынской области, где преподает английский. Эндрю в совершенстве владеет кыргызским, как и все волонтеры Корпуса.

— Что вас больше всего удивило в Кыргызстане?

— Первый сюрприз в Кыргызстане не заставил долго ждать. Я вышел из самолета и отправился в отель на маршрутке. Там меня встретили двумя тарелками, полными еды. На одной был маленький жареный хлеб, на другой — круглое, белое угощение.

Будучи очень голодным, схватил кусок хлеба и, не задумываясь, съел его. Он оказался очень вкусным. Я сделал то же с другим угощением и тут же пожалел. Как оказалось, это был очень кислый и соленый сыр.

Эндрю Уиллер

Позже узнал, что хлеб называется боорсок, а сыр — курут. Первым вполне можно перекусить, а вот второе (курут) нужно откусывать по чуть-чуть. С тех пор осторожно отношусь к новым продуктам. Моему лицу потребовалась почти неделя, пока оно приняло нормальное, не сморщенное, выражение после знакомства с курутом. И хотя мне может и не понравиться все, что я пробую, новый опыт очень полезен для меня«, — признался Эндрю Уиллер.

— Что напоминает в Кыргызстане о родных местах?

— Я жил городе, расположенном в роскошных изумрудных горах с зелеными улочками, окруженными поросшими мхом деревьями. Mама подрабатывала флористом в студенческие годы. Ее любовь к природе и садоводству не иссякла на протяжении всей ее жизни. Она выращивала в нашем саду всевозможные фрукты и овощи: от перца до груш, от малины до подсолнухов. Но то, что вспоминается чаще всего — всевозможные сорта картофеля. Каждую осень мы выкапывали из земли наш урожай — красные, фиолетовые, синие, белые и желтые клубни — и готовили из них множество салатов, супов и блюд.

Когда я переехал на постоянное место проживания в Нарын, больше всего мне не хватало растений. Но благодаря некоторым продуктам, производимым в этом районе, я чувствую себя как дома. Нарын славится мясом. Но чаще всего все блюда в регионе сводятся к картофелю, что облегчило мой переход от американской к нарынской жизни.

Меня познакомили с новыми и вкусными способами приготовления картофеля. Я узнал о таких блюдах, как куурдак и дымдама, и салатах, таких как оливье и кызылча. Я могу есть знакомую мне пищу - картофель фри и картофельное пюре.

Эндрю Уиллер

— Что вам нравится в национальной кухне? А что вы боитесь даже попробовать?

— Когда нахожусь в Нарыне, и люди спрашивают меня, какое национальное блюдо мне нравится, я отвечаю, что это бешбармак. Но мне потребовалось некоторое время, чтобы полюбить его. Вначале мне не нравился вкус и текстура блюда. Но, увидев, что он символизирует объединение людей, я стал ценить его по своему культурному значению, начал наслаждаться его вкусом, попробовав бешбармак из мяса лошади.

В первый раз, когда мне предложили блюдо из лошади, я опасался его попробовать. Но вскоре лошадиное мясо стало одним из моих любимых. Вероятно, это случилось, потому что я познакомился с ним благодаря самой ценной и вкусной закуске - чучуку.

Эндрю Уиллер

— Бываете в Бишкеке? Куда любите ходить?

— Когда уезжаю из Нарына и имею больше возможностей есть пищу, которая напоминает мне о доме, я чаще всего отправляюсь в кафе «Буррито», расположенное на проспекте Чуй, недалеко от «Белого дома». Еда там просто удивительная и замечательное обслуживание. Тем не менее ничто не сравнится с мягким, хрустящим, политым маслом, соленым, пряным, запеченным в микроволновой печи картофелем — одно из лучших ощущений в мире для меня.
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