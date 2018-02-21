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Общество

В Бишкеке машина сбила инвалида на коляске. В ГУОБДД не нашли свидетелей

В Бишкеке машина сбила инвалида на коляске. Об этом ИА «24.kg» сообщила очевидец событий Беназир Баястан.

По ее словам, ДТП произошло вчера примерно в 20.00.

«Это случилось на перекрестке проспекта Жибек Жолу и бульвара Молодой Гвардии. Инвалид на коляске просил милостыню, когда его сбила машина Toyota Altezza. Мужчину забрали виновники аварии. Из-за ДТП образовалась пробка, все монеты, которые были у мужчины, рассыпались. «Скорой» и милиции на месте не было», — сказала Беназир Баястан.

В пресс-службе Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения ИА «24.kg» рассказали, что вызов в милицию поступил в 20.30. Выезжавшие на место инспекторы не нашли на месте ни потерпевшего, ни очевидцев аварии, ни ее виновников.

«Сотрудники ГУОБДД обзвонили все больницы города, однако медики сообщили, что лиц с ограниченными возможностями здоровья после ДТП не поступало», — прокомментировали в ведомстве.
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