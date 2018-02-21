Совет улемов ДУМК просят дать оценку скандальным призывам Чубака ажи Жалилова

Государственная комиссия по делам религий при правительстве направила свой запрос в Совет улемов Духовного управления мусульман Кыргызстана.
Чиновники просят духовенство дать оценку скандальным высказываниям бывшего муфтия страны Чубака ажи Жалилова, в том числе его призыву не праздновать Нооруз.
В запросе содержится требование дать оценку его высказываниям, которые вызвали общественный резонанс и могут привести к расколу в обществе.
Госкомиссия по делам религий напомнила, что праздник Нооруз включен в перечень официальных праздников в соответствии с Трудовым кодексом КР.
Призыв не праздновать его — это открытое противостояние светскому принципу, закрепленному в Конституции Кыргызской Республики. Такой подход не соответствует принципам ханафитского масхаба и противопоставляет ислам традициям и культурным ценностям народа Кыргызстана.
Ряд публичных заявлений Чубака ажи Жалилова нарушает этические и моральные ценности, имеет явно выраженный дискриминационный характер по отношению к представителям различных течений и организаций.Госкомиссия по делам религий