Совет улемов ДУМК просят дать оценку скандальным призывам Чубака ажи Жалилова

Государственная комиссия по делам религий при правительстве направила свой запрос в Совет улемов Духовного управления мусульман Кыргызстана.

Чиновники просят духовенство дать оценку скандальным высказываниям бывшего муфтия страны Чубака ажи Жалилова, в том числе его призыву не праздновать Нооруз.

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В запросе содержится требование дать оценку его высказываниям, которые вызвали общественный резонанс и могут привести к расколу в обществе.

Госкомиссия по делам религий напомнила, что праздник Нооруз включен в перечень официальных праздников в соответствии с Трудовым кодексом КР.

Призыв не праздновать его — это открытое противостояние светскому принципу, закрепленному в Конституции Кыргызской Республики. Такой подход не соответствует принципам ханафитского масхаба и противопоставляет ислам традициям и культурным ценностям народа Кыргызстана.