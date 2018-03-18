Двойное гражданство. Что нужно знать человеку, имеющему два паспорта

В Кыргызстане института двойного гражданства нет. Но у многих кыргызстанцев есть российские и казахские паспорта. При устройстве на работу, они, как правило, скрывают наличие иного гражданства, опасаясь, что работодатель не заключит контракт. Попадаются на ином гражданстве депутаты и чиновники.

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Скандал с обвиняемым в контрабанде депутатом Жогорку Кенеша Асылбек уулу Дамирбека, который, как выяснилось, еще и гражданин Казахстана, заставил ЦИК разработать новое положение, по которому члены Центризбиркома смогут проверять претендентов на депутатский мандат: есть ли у них паспорт другого государства.

Какие права у тех, кто имеет двойное гражданство? Какое наказание последует, если намеренно скрыл сведения об ином гражданстве? На вопросы ИА «24.kg» ответил юрист Канатбек Азиз.

1 Я родился в Кыргызстане. Но поскольку работаю в России, то получил российское гражданство. Могу ли я работать у себя на родине с российским паспортом? Сможете, поскольку юридически иметь иное гражданство не запрещается. Но вы обязаны указать при приеме на работу, что являйтесь также гражданином России.

2 Является ли сокрытие сведений об ином гражданстве преступлением? Нет. Это не уголовно наказуемое деяние. Если вы не занимаете политическую должность, то к ответственности вас не привлекут. Если же работодатель посчитает, что ему не нужны сотрудники с другим паспортом, то с вами просто расторгнут договор.

3 А как наказывают за наличие другого гражданства депутатов или министров? Опять же уголовной ответственности нет. Народного избранника по установленной процедуре ЦИК лишает мандата. Если выясняется, что глава министерства имеет паспорт гражданина другой страны, он подает в отставку.

4 Я решил баллотироваться в депутаты, когда по срокам мне нужно отказаться от другого гражданства, например, казахского? Если вы решили попробовать себя в политике, стать депутатом, то необходимо заблаговременно выйти из гражданства другой страны. По закону народные избранники, чиновники исполнительной ветви власти, сотрудники правоохранительных и фискальных органов не могут иметь двойное гражданство.

5 С какими государствами Кыргызстан заключил соглашение о двойном гражданстве? Ни с одним. Двойного гражданства в Кыргызстане юридически не существует.

6 Могу ли я с паспортом другой страны устроиться на госслужбу? Например, рядовым клерком. Требования закона таковы, что работать на государственном предприятии или в госучреждении с иным гражданством вы не можете. Только в частной компании.

7 Могут ли мои потенциальные работодатели без моего ведома проверить, есть ли у меня двойное гражданство? Нет. Даже ЦИК не имеет таких прав при регистрации кандидатов в депутаты. Если предположить, что организация, куда вы устраивайтесь на работу, все-таки проверяет отдельно и без уведомления ваши анкетные данные, это можно расценивать как превышение служебных полномочий ее топ-менеджмента. В этом случае вы можете подать в суд. Ваши персональные данные – это конфиденциальная информация.

8 Если у меня есть российский или казахский паспорт, кроме паспорта гражданина Кыргызстана, и мое начальство в курсе, будут ли с заработной платы производиться отчисления в Соцфонд? Разумеется. Вы же не отказывались от гражданства Кыргызстана, следовательно, имеете право как гражданин на получение пенсии, поэтому какая-то доля вашей заработной платы будет поступать ежемесячно в Соцфонд.