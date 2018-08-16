10:47
USD 69.49
EUR 78.71
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Арест депутата Жогорку Кенеша в Алматы (36)

Экс-депутат Жогорку Кенеша будет под стражей до 15 октября. Решение суда Алматы

Бывший дупутат Жогорку Кенеша Асылбек уулу Дамирбек будет под арестом до 15 октября. Такое решение принял специализированный межрайонный следственный суд Алматы.

В Казахстане продолжается следствие по делу о контрабанде. Напомним, в феврале 2018 года силовики РК провели спецоперацию, в ходе которой были задержаны десятки человек, в том числе трое граждан Кыргызстана.

Асылбек уулу Дамирбек обвиняется в экономической контрабанде в составе транснациональной преступной организации.

Уланбеку Мурадилову и Эмилбеку Кочорбаеву срок ареста также продлен.

Всех троих задержали в Казахстане 15-16 февраля. Асылбек уулу Дамирбека, у которого оказалось казахское гражданство, считают главой контрабандистов. В апреле ЦИК Кыргызстана лишил его депутатского мандата.
Ссылка:
просмотров: 253
Версия для печати
Материалы по теме
В Нарыне задержали мужчину, незаконно ввозившего из Китая автозапчасти
На кыргызско-казахской границе пресекли контрабанду сигарет
Через кыргызско-таджикскую границу незаконно перевезли товары на миллион сомов
ГКНБ пресек контрабанду медикаментов из Таджикистана
С начала августа ГКНБ задержал три автомобиля, которые ввезли незаконно
В Чуйской области Кыргызстана задержали крупную партию контрабандных сигарет
В Кыргызстане таможенники задержали контрабанду на 8 миллионов сомов
Бывшему депутату Жогорку Кенеша суд Алматы продлил срок ареста
Как поступает контрабанда. Товар без документов пропускают за 5 тысяч сомов
С начала 2018-го не выявлено фактов незаконного ввоза мяса птицы в Кыргызстан
Популярные новости
Скончалась Салтанат Саматова Скончалась Салтанат Саматова
Взрыв в&nbsp;Бишкеке. Что известно о&nbsp;бизнесмене и&nbsp;бывшем чекисте Александре Гайдукове Взрыв в Бишкеке. Что известно о бизнесмене и бывшем чекисте Александре Гайдукове
Сапар Исаков: Я&nbsp;отменил поездку в&nbsp;Москву, чтобы не&nbsp;вызвать подозрений о&nbsp;побеге Сапар Исаков: Я отменил поездку в Москву, чтобы не вызвать подозрений о побеге
В&nbsp;мусульманской стране надели на&nbsp;девушек-полицейских шортики В мусульманской стране надели на девушек-полицейских шортики
Бизнес
Как победить тяжелую болезнь, рассказывают специалисты Acıbadem Как победить тяжелую болезнь, рассказывают специалисты Acıbadem
Покупайте смартфоны и&nbsp;получайте приятные бонусы Покупайте смартфоны и получайте приятные бонусы
20&nbsp;лет спустя: как российский предприниматель стал фигурантом уголовного дела 20 лет спустя: как российский предприниматель стал фигурантом уголовного дела
Как купить смартфон в&nbsp;рассрочку и&nbsp;не&nbsp;переплатить? Как купить смартфон в рассрочку и не переплатить?