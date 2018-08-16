Экс-депутат Жогорку Кенеша будет под стражей до 15 октября. Решение суда Алматы

Бывший дупутат Жогорку Кенеша Асылбек уулу Дамирбек будет под арестом до 15 октября. Такое решение принял специализированный межрайонный следственный суд Алматы.

В Казахстане продолжается следствие по делу о контрабанде. Напомним, в феврале 2018 года силовики РК провели спецоперацию, в ходе которой были задержаны десятки человек, в том числе трое граждан Кыргызстана.

Асылбек уулу Дамирбек обвиняется в экономической контрабанде в составе транснациональной преступной организации.

Уланбеку Мурадилову и Эмилбеку Кочорбаеву срок ареста также продлен.

Всех троих задержали в Казахстане 15-16 февраля. Асылбек уулу Дамирбека, у которого оказалось казахское гражданство, считают главой контрабандистов. В апреле ЦИК Кыргызстана лишил его депутатского мандата.