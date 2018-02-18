Афиша на неделю: 19-23 февраля

7 февраля — 2 марта. Выставка «С мольбертом по миру»

В экспозиции представлено более 50 живописных работ известных художников, а также графика, скульптура, изделия из войлока.

«Галерея М», 9.00-19.00.

19-25 февраля. Выставка «Кульджаке»

Экспозиция посвящена памяти директора КНМИИ в 1959-1985 годах Кульджаке Усубалиевой (1920-2000). Представлены работы, поступившие в фонд музея благодаря этой женщине.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева.

17-27 февраля. Выставка «В поисках права»

В центре интерактивной выставки — вопросы нарушения прав человека в Кыргызстане.

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Чуйкова.

19 феврая. Практическая лекция для детей об искусстве

Изучение истории искусства — это прекрасный повод поговорить с детьми о мифах и легендах, странах и культурах, обычаях и каждодневной жизни людей, живших сотни и тысячи лет назад. В каждой картине — судьбы и истории, которые заинтересуют ребенка и научат его задавать вопросы и самому искать ответы.

Студия альтернативного обучения «Окна», 15.30.

19 февраля. Игра в «Мафию»

Когда вы сядете за стол вместе с другими игроками, все, что было для вас привычным, начнет изменяться. Вы попадете в мир, который является уменьшенной копией обычного

19 февраля. Фестиваль короткометражных фильмов «И то кино»

Итоговый кинопоказ кыргызских короткометражных фильмов 2017 года — это возможность ознакомиться с авторскими фильмами с артикулированной позицией из числа киносмотров прошедших в прошлом году. Кинопоказ проводится с участием авторов фильмов, которым можно будет задать вопросы и обсудить картины.

Проспект Чуй, 110, 18.30.

20 февраля. Выставка «Международное образование»

Вы изучаете иностранные языки? Любите путешествовать и чувствуете себя в любой стране как дома? Может быть, настало время сделать следующий шаг? Выставка «Международное образование» 20 февраля в Бишкеке — это событие, которое может изменить вашу жизнь. Более 500 программ бакалавриата и магистратуры, MBA. Регистрируйтесь заранее.

Park Hotel Bishkek , 15.00-19.00.

20 февраля. Просмотр фильмов о Гарри Поттере

Каждый вторник будут показывать по одной части легендарной истории о мальчике-волшебнике.

Dodo Pizza, 19.00.

20 февраля. Театральный вечер

На свой концерт приглашает актриса и руководитель «GALA-театра» Галина Кетова.

Studio247, 20.00.

20 февраля. Интеллектуальная командная игра Quiz Night

10 команд из четырех человек отвечают на 15 вопросов в течение полутора часов. Тема дается игрокам за неделю до викторины. На этой неделе тема: «Аутизм».

Отель City, 18.00.

20 февраля. Вечер игр

По вторникам будут настольные игры: «Мафия», «Монополия» и другие. Вы можете приходить сами и с друзьями, можете приносить с собой игры, которые вам нравятся.

Проспект Чуй, 110.

20 февраля. Управленческие поединки

Многие не знают, как выйти затруднительного положения. А эти поединки помогут вам правильно вести переговоры и верно поступить в той или иной ситуации.

Компания Feel Good, 18.00.

21 февраля. Встреча с резидентами «Жарайт Сити»

Вы узнаете, как создать крутое телешоу, как стать харизматичным, как попасть в «Жарайт Сити», какими навыками должен обладать медийный человек.



Ресторан «Москва», 19.00-21.00.

21 февраля Комедия «Дураки»

Американский драматург Нил Саймон нарисовал удивительный мир, где вымысел сливается с реальностью. Спектакль «Дураки» — пластическая метафора по одноименной пьесе: то ли неправдоподобная история, то ли философская притча. Легкая, светлая, иногда ироничная и смешная до слез история. Однако она ставит перед нами важнейший вопрос...

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.

21 февраля. Арт-среда: секреты универсальной гармонии храмов

Искусствовед Айна Молдохматова расскажет простейшей строительной конструкции, называемой «стоечно-балочной системой». Она широко применялась древними народами со времен неолита: например, в кромлехе Стоун-Хэндж.



ololohaus, 18.30.

22 февраля. Вечер кино

Вы посмотрите фильм от режиссера Виктора Сальвы, который основан на реальных событиях, «Мирный воин». Дэн Миллмэн — талантливый, но заносчивый гимнаст, у которого, кажется, есть все. Его мир переворачивается с ног на голову, когда он встречает незнакомца, которого он назвал Сократом.

Улица Ахунбаева, 125/2, 18.00.

22 февраля. Встречи с психологом «Мамам о младенце»

Приглашаются на встречу мамы с грудными детьми отдо двух лет (можно приходить с ребенком). Встречу проводит Карлыгаш Акимкулова — психолог, врач—педиатр, руководитель центра психотерапии. Предварительная запись по телефону 0702322222.

Кафе «Счастье», 12.00.

22 февраля. Откровенный диалог «Я стою у ресторана: замуж поздно, сдохнуть — рано»

Это история двух женщин, которые прожили жизнь, не задумываясь о том, кто они. Их многое объединяет, обе любили одного. Страдали, прощали, ненавидели, плакали и смеялись. Но наступил момент, когда замуж поздно, а умирать, как говорится, вроде еще рано. Кто в этом виноват? Неужели только он?

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.

22-23 февраля. Трагифарс «Дракон»

За основу пьесы взят сказочный сюжет народов Юго-Восточной Азии о драконе, которого нельзя победить, потому что победитель сам обращается в дракона. И только юноша с чистыми помыслами убивает чудовище.

Бишкекский городской драматический театр имени А.Умуралиева, 18.00.

23 февраля. Концерт группы Steps (Алматы)

На сцене Гаухар Саттарова с командой и стильным репертуаром от фанка до популярных песен.

Studio247, 21.00.

23 февраля. Трагикомедия «Чума на оба ваших дома»

Трагикомедия «Чума на оба ваши дома...» — сюжетное продолжение Шекспировской трагедии о Ромео и Джульетте, авторская версия Григория Горина, того как могли бы развиваться события после гибели несчастных влюбленных. На первый план выходят цинизм, жадность, вероломство и глупость, а вовсе не любовь.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.