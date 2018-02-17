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Общество

Спецоперация в Алматы. В ГКНБ посоветовали, где искать депутата парламента

В ГКНБ ИА «24.kg» рассказали, куда следует обратиться по вопросу предположительного задержания в Алматы депутата парламентской фракции «Кыргызстан» Дамирбека уулу Асылбека.

По данным ведомства, история с задержанием во время спецоперации казахстанских коллег не в компетенции ГКНБ и перенаправили вопросы журналиста в Генпрокуратуру и МИД.

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В Казахстане во время спецоперации задержан депутат Асылбек уулу Дамирбек

Министерство иностранных дел Кыргызстана выясняет, задержан ли на самом деле член Жогорку Кенеша Дамирбек уулу Асылбек.

Депутаты от фракции «Кыргызстан» утверждают, что узнали о задержании коллеги из СМИ.

«15-16 февраля этого года при координации Генеральной прокуратуры Казахстана Комитетом национальной безопасности и Национальным бюро по противодействию коррупции в целях пресечения противоправной деятельности в околотаможенной сфере, а также усиления противодействия организованным преступным группам, осуществляющим контрабандную деятельность на приграничных территориях страны, проведена крупномасштабная одновременная спецоперация в Алматинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской областях и в Алматы», — говорится в сообщении ГП РК.

Силовиками задержаны 29 человек, в том числе двое граждан КР.
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