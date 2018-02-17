Спецоперация в Алматы. В ГКНБ посоветовали, где искать депутата парламента

В ГКНБ ИА «24.kg» рассказали, куда следует обратиться по вопросу предположительного задержания в Алматы депутата парламентской фракции «Кыргызстан» Дамирбека уулу Асылбека.

По данным ведомства, история с задержанием во время спецоперации казахстанских коллег не в компетенции ГКНБ и перенаправили вопросы журналиста в Генпрокуратуру и МИД.

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Министерство иностранных дел Кыргызстана выясняет, задержан ли на самом деле член Жогорку Кенеша Дамирбек уулу Асылбек.

Депутаты от фракции «Кыргызстан» утверждают, что узнали о задержании коллеги из СМИ.

«15-16 февраля этого года при координации Генеральной прокуратуры Казахстана Комитетом национальной безопасности и Национальным бюро по противодействию коррупции в целях пресечения противоправной деятельности в околотаможенной сфере, а также усиления противодействия организованным преступным группам, осуществляющим контрабандную деятельность на приграничных территориях страны, проведена крупномасштабная одновременная спецоперация в Алматинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской областях и в Алматы», — говорится в сообщении ГП РК.

Силовиками задержаны 29 человек, в том числе двое граждан КР.