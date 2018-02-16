«Черная пантера» в Бишкеке: премьерный показ посетили звезды шоу-бизнеса

На этой неделе в прокат выходит новый супергеройский фильм «Черная пантера». Накануне в Бишкеке состоялся закрытый показ блокбастера.

Самый обсуждаемый в Twitter фильм снят Райаном Куглером по мотивам комиксов Стэна Ли и Джека Керби. Главные роли в картине исполнили Чедвик Боузман, Майкл Бакари Джордан, Люпита Нионго и Данай Гурира.

Увидеть картину одними из первых в мире пришли известные представители культурной жизни страны: певцы Кайрат Примбердиев, Самат Долотбаков, танцор Атай Омурзаков, певица Айыма Айылчиева, актер Азамат Уланов, кавээнщики и многие другие.

Для тех, кто не является ярым поклонником вселенной комиксов Marvel, сразу несколько персонажей в разное время появлялись под этим именем. Все они связаны с вымышленным африканским государством Ваканда. Король Т’Чалла — наиболее известная Черная пантера. Особое растение дает правителю сверхчеловеческие чувства и увеличивает его силу, скорость, выносливость и ловкость. Супергерой появился в июле 1966 года в комиксе Fantastic Four и почти сразу стал членом команды Мстителей.

Среди гостей были и любители комиксов, знающие о вселенной Marvel все, и те, чьи знания о супергероях ограничиваются тем, что они носят обтягивающие костюмы и спасают мир. Фильм понравился всем.

«Черная пантера» — история не о том, как супергерой спасает мир, как это обычно случается в фильмах, снятых по комиксам, а о семье, обществе, внутренней борьбе. Конечно же, есть здесь и злодей, но есть и много других интересных персонажей: генерал Окойэ, королева-мать, спецагент ЦРУ, разведчица Накия, сестра Т’Чаллы.

Критики сошлись во мнении, что «Черная пантера» — это фильм, который «поднимает супергеройское кино на впечатляющий новый уровень».