Летающие и подводные: топ-10 уникальных мостов мира

Десятку уникальных мостов мира, которые летают, наклоняются и, находясь под водой, не тонут, представило РИА «Новости».

Фото CC BY 2.0/Kevan/Raised Eye

Мост «Гейтсхед миллениум» открыт в 2002 году в британском Ньюкастле, где на торжественной церемонии присутствовала сама королева. Мост пересекает реку Тайн, а его уникальность в том, что он умеет наклоняться.

Мост «Миллениум» получил несколько архитектурных премий за дизайн. Это трансформер: когда он наклонен в одну сторону, то превращается в нормальный пешеходный мост, по которому гуляют люди, а при наклоне в другую обслуживает лодки и суда, позволяя им проходить под ним.

Фото РИА «Новости», Антон Денисов

Живописный мост в Москве — один из самых красивых в России и самый высокий вантовый мост в Европе. Это чудо инженерии входит в топ-50 самых ярких достопримечательностей города. Живописный мост молодой, его открыли в 2007 году. Параметры моста — 1,5 километра в длину, 40 метров в ширину и 105 метров в высоту (арка). Длина основного пролета — более 400 метров , так что под ним спокойно проплывают суда.

Изюминка сооружения, которая находится прямо под аркой, — стеклянная сфера. Предполагалось, что там будет смотровая площадка, подвесной загс либо ресторан. Но пока сфера остается чисто декоративным элементом.

Фото РИА «Новости», Антон Денисов

Говоря об уникальных мостах Москвы, нельзя не упомянуть Большой Каменный мост, построенный еще в XVII веке. Он считается самым первым мостом в столице. Его роль в общей композиции мегаполиса невозможно переоценить, поскольку сегодня по нему проходит не только оживленная автомобильная трасса, но и излюбленные туристами маршруты. Кроме того, отсюда открывается прекрасный вид на Кремль, Москву-реку и храм Христа Спасителя.

Фото РИА «Новости», Евгений Биятов

Еще одна достопримечательность Москвы — Крымский мост, открытый в 1938 году. Эффектный автомобильно-пешеходный мост является частью Садового кольца и соединяет Крымскую площадь с улицей Крымский Вал.

Оригинальность моста в его инженерных характеристиках: тип конструкции, который использовали инженер Борис Константинов и архитектор Александр Власов при проектировании, редко встречается в мировой практике. Дело в том, что пилоны (колонны) моста, каждый высотой почти 30 метров , стоят отдельно и поверху не соединены.

Фото CC BY 2.0/yeowatzup. Henderson Wave, Singapore

В Сингапуре есть красивейший мост «Волны Хендерсона», получивший название за характерную конфигурацию. Он соединяет два крупных парка и представляет целое общественное пространство. Мост сделан из стали и древесины, оборудован скамейками, смотровыми площадками и экскурсионными уголками.

Фото CC BY 2.0/Bert Kaufmann, Leeuwarden

Летающий разводной мост — полностью автоматическое сооружение с раздвижными вращающимися секциями, которое поднимает и опускает часть дороги несколько раз за день. Это позволяет движущемуся по воде транспорту пройти быстро, не создавая помех дорожному движению. Такая махина расположена в местечке под названием Леуварден в Нидерландах.

Фото AFP PHOTO, ERIC CABANIS

Мост Мийо или, как его еще называют, мостовое сооружение «Виадук Мийо», значится в книге рекордов Гиннесса как самый высокий в мире автомобильный мост. Его высота составляет 342 метра , а находится он близ города Мийо на юге Франции.

На открытии моста в 2004 году президент страны Жак Ширак заявил, что строительство сооружения обошлось приблизительно в 400 миллионов евро. Чтобы проект окупился, проезд по мосту сделали платным.

Фото CC BY 2.0/Forgemind ArchiMedia. Moses Bridge

«Подводный король» топа уникальных и необычных мостов — Мост Моисея в голландском городе Хальстерен. Он буквально рассекает канал надвое, подобно тому как Моисей раздвинул воды Красного моря. Его заметили и оценили по достоинству в Союзе голландских архитекторов. Сооружение назвали лучшим проектом 2011 года.

Фото CC BY 2.0/Tristan Bowersox. Royal Gorge

Неподалеку от Большого каньона реки Арканзас в Колорадо (США) есть подвесной пешеходный мост, длина которого 366 метров , а высота над нижней точкой каньона — 321 метр . Это сооружение можно назвать не только самым необычным, но и самым устрашающим мостом.

Изначально его построили для туристов и открыли в далеком 1929 году. Долгое время люди приезжали сюда, чтобы полюбоваться панорамой Королевского ущелья и протекающей по его дну рекой Арканзас. Однако в 1960-х Royal Gorge получил репутацию «моста самоубийц», а потом сюда стали стекаться туристы-экстремалы, привлеченные возможностью совершить с легендарного моста прыжок с резиновым тросом.

Фото FRED DUFOUR, AFP

Последний в топе необычных, но первый в рейтинге наиболее зрелищных — самый длинный в мире стеклянный висячий мост под названием Shiniuzhai. Он находится в одном из заповедников Китая, в провинции Ханань.