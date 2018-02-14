Эмиль Шукуров заявил, что в Бишкеке идет неприкрытая лесозаготовка

Известный ученый, эколог, доктор биологических наук Эмиль Шукуров в интервью радио «Азаттык» сравнил осуществляемое мэрией и муниципальными службами озеленение с бизнесом. Другой причины массовой рубки деревьев и высадки полномерных саженцев ученый не видит.
Эколог отметил, что главный оправдательный аргумент столичных властей: деревья, достигшие 50-60 лет, устарели, и их все надо вырубить. А взамен высадить полномерные саженцы, которые как минимум в сто раз дороже обычных стандартных.
По словам Эмиля Шукурова, сейчас зеленые насаждения вырубают по причине расширения дорог на средства китайского гранта. Но под снос идут и те деревья, которые не попадают в «зону расширения».
«Это можно назвать неприкрытой лесозаготовкой в масштабах города. И никакие аргументы абсолютно никого не интересуют», — сказал Эмиль Шукуров.