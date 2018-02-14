Эмиль Шукуров заявил, что в Бишкеке идет неприкрытая лесозаготовка

Известный ученый, эколог, доктор биологических наук Эмиль Шукуров в интервью радио «Азаттык» сравнил осуществляемое мэрией и муниципальными службами озеленение с бизнесом. Другой причины массовой рубки деревьев и высадки полномерных саженцев ученый не видит.

Эколог отметил, что главный оправдательный аргумент столичных властей: деревья, достигшие 50-60 лет, устарели, и их все надо вырубить. А взамен высадить полномерные саженцы, которые как минимум в сто раз дороже обычных стандартных.

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Киеве в прошлом году отметили 1000-летие одного из дубов. Там никто не ставит вопрос о том, что его уже сто раз надо было вырубить», — сказал он.

«Утверждение, что предел жизни деревьев — 50-60 лет, это ложь, введение в заблуждение. В

По словам Эмиля Шукурова, сейчас зеленые насаждения вырубают по причине расширения дорог на средства китайского гранта. Но под снос идут и те деревья, которые не попадают в «зону расширения».

«Это можно назвать неприкрытой лесозаготовкой в масштабах города. И никакие аргументы абсолютно никого не интересуют», — сказал Эмиль Шукуров.