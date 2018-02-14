14:49
-6
USD 68.43
EUR 84.32
RUB 1.18
Общество

Эмиль Шукуров заявил, что в Бишкеке идет неприкрытая лесозаготовка

Известный ученый, эколог, доктор биологических наук Эмиль Шукуров в интервью радио «Азаттык» сравнил осуществляемое мэрией и муниципальными службами озеленение с бизнесом. Другой причины массовой рубки деревьев и высадки полномерных саженцев ученый не видит.

Эколог отметил, что главный оправдательный аргумент столичных властей: деревья, достигшие 50-60 лет, устарели, и их все надо вырубить. А взамен высадить полномерные саженцы, которые как минимум в сто раз дороже обычных стандартных.

Читайте по теме
Зеленый Бишкек уничтожают, превращая город в парковку
«Утверждение, что предел жизни деревьев — 50-60 лет, это ложь, введение в заблуждение. В Киеве в прошлом году отметили 1000-летие одного из дубов. Там никто не ставит вопрос о том, что его уже сто раз надо было вырубить», — сказал он.

По словам Эмиля Шукурова, сейчас зеленые насаждения вырубают по причине расширения дорог на средства китайского гранта. Но под снос идут и те деревья, которые не попадают в «зону расширения».

«Это можно назвать неприкрытой лесозаготовкой в масштабах города. И никакие аргументы абсолютно никого не интересуют», — сказал Эмиль Шукуров.
Ссылка:
просмотров: 486
Версия для печати
Материалы по теме
Задыхаемся. В Бишкеке проводят эксперимент
Зеленый Бишкек уничтожают, превращая город в парковку
Надбавки бюджетникам Бишкека в 2018 году сохранят
Мэр Бишкека не стал оправдываться за ремонт в подземных переходах
2,5 тысячи деревьев спилят в Бишкеке в 2018 году
Премьер-министр Кыргызстана считает, что жизнь налаживается
В миллионном Бишкеке насчитали чуть более 5 тысяч безработных
В Бишкеке почти в два раза выросло количество ДТП с общественным транспортом
Бишкекчане вновь жалуются на жестокий отстрел собак
Почти половина автобусного парка в Бишкеке подлежит списанию
Популярные новости
Омурбек Текебаев о&nbsp;жизни в&nbsp;колонии и&nbsp;своей самой большой политической ошибке Омурбек Текебаев о жизни в колонии и своей самой большой политической ошибке
Свадебный кортеж испугал Бала Ганеша, но&nbsp;не&nbsp;помешал жениться на&nbsp;кыргызке Свадебный кортеж испугал Бала Ганеша, но не помешал жениться на кыргызке
Бишкекский горсуд приговорил Аиду Салянову к&nbsp;пяти годам тюрьмы Бишкекский горсуд приговорил Аиду Салянову к пяти годам тюрьмы
Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей ИА&nbsp;&laquo;24.kg&raquo; Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей ИА «24.kg»
Бизнес
Открытое обращение гражданина Японии к&nbsp;президенту Кыргызстана Открытое обращение гражданина Японии к президенту Кыргызстана
Переход к&nbsp;стандартам ГСМ К5. Опасения беспочвенны Переход к стандартам ГСМ К5. Опасения беспочвенны
Подарки от&nbsp;MegaCom ко&nbsp;Дню всех влюбленных Подарки от MegaCom ко Дню всех влюбленных
Скидка 70&nbsp;процентов на&nbsp;номера категории Platinum от&nbsp;Мобильного оператора&nbsp;О! Скидка 70 процентов на номера категории Platinum от Мобильного оператора О!