Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 15 февраля временами снег. День увеличился до 10 часов 32 минут: восход Солнца в 7.59, заход в 18.32. Температура воздуха днем ожидается −1 градус.

Памятные даты

15 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Афганистана. Дата установлена в память о более чем 14 тысячах советских солдат и офицеров, не вернувшихся с афганской войны.

Многие историки и аналитики называют войну в Афганистане самым жестоким и кровопролитным полем боя, развернутым после Великой Отечественной войны.

Люди, которые меняли мир

Родился Зулумбек Джамашев

Он родился в 1924 году в селе Кара-Куль Сузакского района Джалал-Абадской области. Трудовую деятельность начал в 1942 году секретарем сельсовета. В 1974 году избран председателем Верховного суда КР, в этой должности проработал 15 лет.

Зулумбеку Джамашевичу была назначена пенсия за особые заслуги перед Кыргызской Республикой, он являлся заслуженным юристом, награжден орденом «Знак почета» и другими правительственными наградами. Умер в 2016 году.

У кого намечаются тои

Сегодня свой 44-й день рождения празднует экс-председатель Фонда по управлению государственным имуществом Болсунбек Казаков. Он родился в селе Маданият Бакай-Атинский района Таласской области.

В 2014-2017 годах возглавлял Государственное агентство антимонопольного регулирования.

Куда сходить

Культура

— В «Галерее М» продолжается выставка «С мольбертом по миру».

В экспозиции представлено более 50 живописных работ известных художников, а также графика, скульптура, изделия из войлока.

— В Кыргызской национальной филармонии имени Т.Сатылганова в 18.30 начнется вечер памяти Дмитрия Хворостовского «Опустела без тебя земля».

Лауреаты международных конкурсов, солисты Кыргызского национального академического театра оперы и балета и Кыргызской национальной филармонии исполнят произведения из репертуара Дмитрия Хворостовского. Собранные средства пойдут детям, больным раком.

— в Feel Good Center состоится тренинг «Как избавиться от стресса?».

Вы узнаете о совершенно уникальном методе работы с эмоциональными травмами, о техниках, которые помогут вам освободиться от дискомфортных чувств, получите новый способ изменения убеждений.

Куда еще стоит отправиться на этой неделе, читайте в нашей «Афише».

Спорт

Проходит спартакиада «Ден соолук». В программе семь видов спорта: волейбол, настольный теннис, ордо, стритбол, тогуз-коргоол, футбол и шахматы.

Подробнее о мероприятиях читайте в «Спортивном календаре».

Это будет интересно журналистам и экспертам

— АКИpress, 11.00 — пресс-конференция «Обращение от имени 200 жителей Бишкека к президенту КР о неправомерных действиях суда и прокуратуры Ленинского района»;

— Sputnik, 10.00 — пресс-конференция «Истории маленьких кыргызстанцев, победивших рак»;

— парк имени Ататюрка, 11.00 — митинг-реквием, посвященный 29-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.

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