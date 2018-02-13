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Общество

Пожар на Ошском рынке. Налоговая проверяет погорельцев

Налоговая служба проверяет предпринимателей, пострадавших во время пожара на Ошском рынке. Об этом ИА «24.kg» сообщил аким Ленинского района Нурдин Тынаев.

По его словам, выясняется, насколько законно работали торговцы, приобретали ли патенты, как платили за аренду.

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«В акимиат представили списки погорельцев, которые брали кредиты в банке. Сейчас работает совместная комиссия из Минэкономики. Вся информация обрабатывается, определяется точная сумма причиненного материального ущерба», — сказал Нурдин Тынаев.

Официальная причина возгорания, по его словам, еще не определена.

Пожар на Ошском рынке произошел 30 января. Всего, по официальным данным, сгорело 118 торговых мест.

Ранее сообщалось, что погорельцам обещают компенсацию.
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