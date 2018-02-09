Проблемы Минтранса – контроль над подрядчиками и весогабаритный контроль

Вице-премьер-министр Кыргызстана Даир Кенекеев уверен, что в числе главных проблем Министерства транспорта и дорог плохой контроль за подрядчиками и работа пунктов весогабаритного контроля. Об этом он заявил на коллегии ведомства.

По информации статс-секретаря Минтранса Эрмека Мамыркалиева, в 2017 году проделана большая работа по улучшению дорожно-транспортной сети страны. Запущен ряд инфраструктурных проектов, получена новая дорожно-строительная техника, продолжается реабилитация международных транспортных коридоров, таких как Бишкек – Нарын – Торугарт, альтернативная дорога Север – Юг, введена в действие командно-диспетчерская вышка и реконструирован аэропорт «Иссык-Куль» в селе Тамчи.

Даир Кенекеев указал как положительные результаты деятельности ведомства, так и ряд недостатков.

Надо взять под особый контроль работу подрядчиков. К сожалению, контроль качества выполняемых подрядными организациями работ ведется на недостаточном уровне. Даир Кенекеев

«Стоит обратить внимание и на необходимость совершенствования работы пунктов весогабаритного контроля. Отдельные недобросовестные сотрудники, пропуская перегруженные грузовики, ломают дороги, которые само министерство и строит. Здесь велика роль человеческого фактора. Чтобы нормализовать работу пунктов весогабаритного контроля, необходимо проработать вопрос их передачи на аутсорсинг», – подчеркнул Даир Кенекеев.